"Первый блок в течение 8 лет": глава Минэнерго высказался о сокращении сроков строительства АЭС

Глава Минэнерго на брифинге в ведомстве рассказал, скажется ли сокращение сроков строительства АЭС на его качестве, передает корреспондент NUR.KZ.

Алмасадам Саткалиев отметил, что все, что касается качества строительства АЭС - находится под контролем как казахстанских контролирующих организаций, так и международного сообщества.

"Будет достаточно серьезный мониторинг со стороны МАГАТЭ и других организаций. Достаточно жесткие экологические, пожарные требования, и другие требования. И в совокупности, думаем, что качество строительства не должно пострадать при сокращении сроков строительства", - указал он.

При этом министр добавил, что 10-12 лет осуществляется строительство первого блока АЭС - при отсутствии тех или иных существенных рисков.

"Но мы понимаем, что технологии не стоят на месте, есть опыт тиражирования тех или иных ядерных технологий. Даже исходя из среднемировых сроков - мы будем ставить вопрос перед официальными вендорами о возможности ускорения данных сроков, чтобы мы имели возможность в течение 8 лет (до 8 лет) получить первый блок", - резюмировал глава Минэнерго.

Сегодня глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев в мажилисе рассказывал, на каких принципах будет основываться выбор вендоров для строительства АЭС.

Отметим, накануне премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что в Казахстане займутся определением региона для строительства второй атомной электростанции.

Выслушав доклад, президент Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить строительство первой АЭС в Казахстане, а также определить место для второй АЭС.

Кроме того, Алмасадам Саткалиев сообщил, что для строительства второй АЭС проведения референдума не потребуется.

Строительство АЭС в Казахстане

В 2019 году стало известно, что в Алматинской области намерены построить казахстанскую АЭС. В конце 2021 года глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев подтвердил, что атомную станцию могут разместить именно в этом поселке.

В ноябре 2023-го глава Минэнерго рассказал, когда выберут компанию, которая построит АЭС в Казахстане. А в декабре стала известна примерная сумма, которую планируют потратить на строительство первой в стране АЭС.

В июне текущего года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане проведут референдум, чтобы решить, строить ли в стране АЭС.

Голосование состоялось 6 октября прошлого года. Казахстанцы должны были ответить на один вопрос: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?". Чтобы высказать свою позицию по этому поводу, гражданам нужно было поставить галочку или крестик напротив одно из двух вариантов ответа - "да" или "нет".

По данным ЦИК, явка составила 63,87%, то есть в голосовании приняли участие больше 7,8 млн казахстанцев. Число проголосовавших за положительное решение вопроса составило 71,12%, или 5 561 937. Число граждан, проголосовавших против, составило 2 045 271 человек.