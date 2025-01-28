Вывести из "серой зоны": Токаев высказался о криптовалютах и дал ряд срочных поручений

На расширенном заседании правительства президент Касым-Жомарт Токаев высказался о криптовалютах в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, президент отметил, что планирование и исполнение государственного бюджета во многом зависят от эффективности мер по контролю над инфляционными процессами.

"Национальному банку и правительству предстоит принимать смелые, неординарные, но выверенные решения", - заявил Токаев.

По его словам, в условиях резко меняющейся мировой экономической конъюнктуры время, когда можно было действовать по шаблону, уже ушло. Поэтому принимаемые меры должны соответствовать новым серьезным вызовам

"В Послании я говорил о необходимости изменения подходов к обороту цифровых активов. У нас такие активы могут легально обращаться только на базе криптобирж МФЦА.

При этом, по оценкам экспертов, площадку Центра используют только 5% казахстанских криптоинвесторов, остальные работают в так называемой "серой зоне".

В срочном порядке следует создать инфраструктуру более широкого легального обращения цифровых активов. Финансовые регуляторы должны заняться формированием соответствующей законодательной базы", - заявил Токаев.

Добавим, сегодня, 28 января, Токаев провел расширенное заседание правительства в Астане. В том числе он призвал вовлечь банки второго уровня в реализацию госпрограмм.

Также на заседании премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов предложил повысить НДС. Зампремьера и глава МНЭ Серик Жумангарин по этой теме пояснил, что в Казахстане недостаточная собираемость налогов, и заявил о возможном упразднении соцналога и пенсионных отчислений.

Токаев поручил ускорить строительство первой АЭС в Казахстане, а также определить место для второй АЭС. Еще президент заявил, что авиатопливо в аэропортах Казахстана слишком дорогое, и это мешает преобразовать их в международные конкурентоспособные хабы.