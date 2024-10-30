Почему у казахстанских банков не забирают государственные деньги

На заседании правительства депутат Ерлан Саиров задал вопрос, почему у частных банков не забирают государственные деньги, несмотря на дефицит бюджета в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня, 30 октября, на заседании правительства депутат поднял вопрос, почему при дефиците бюджета у частных банков не забирают государственные деньги.

"Как уже сказано, у нас огромный дефицит бюджета, чтобы покрыть часть этого дефицита, правительство берет 4 трлн тенге займа. При этом в коммерческих банках Казахстана аккумулированы сотни миллиардов тенге народных средств. Только в так называемом "Народном банке" аккумулированы 500 млрд тенге Национального фонда, в других частных банках находится более 600 млрд тенге Нацфонда.

Это единственный прецедент в мире, когда частные банки живут за счет государственных денег. Почему правительство не забирает эти деньги обратно? Почему при плачевном состоянии бюджета страны, когда народу трудно, несколько финансовых прохиндеев должны набивать свои карманы за счет народа?", - высказался депутат Саиров.

Премьер-министр Олжас Бектенов ответил, что оказанная банкам госпомощь будет возвращена, но без "резких решений".

"Все мы знаем, в каких условиях оказывалась госпомощь банкам второго уровня. И действительно, объемы ликвидности сейчас сохраняются в распоряжении банков второго уровня, но есть утвержденные графики погашения, и все банки, которые получали эту помощь, ее своевременно погашают - по тем условиям, которые были оговорены при получении помощи.

Я думаю, не совсем будет правильным сейчас принимать такие резкие решения, которые могут повлиять в целом на устойчивость, в том числе, системообразующих банков, финансовые затруднения которых могут привести в целом к разбалансировке финансово-экономической системы страны. Поэтому в этом отношении, я думаю, нужен сбалансированный подход, и правительство знает, видит все эти деньги, и постепенно все эта государственная помощь будет возвращена", - заявил Бектенов.

Добавим, на заседании мажилиса при рассмотрении проекта закона "О республиканском бюджете на 2025-2027-е годы" не все партии проголосовали "за". Представители "Ак жол" и ОСДП заявили, что решили не поддерживать изменения в республиканский бюджет, поскольку их не устроили предложенные правительством шаги в документе.

Также сообщалось, что мажилис поддержал ежегодное изъятие 2 трлн тенге из Нацфонда.

При этом депутат Павел Казанцев заявил, что прогноз по доходам на 2025 год в Казахстане неутешителен, а недополучения в бюджет становятся "хроническими".

А глава Нацбанка Тимур Сулейменов сообщил, что дефициты бюджета в ближайшие годы будут опираться на трансферты из Нацфонда. Он отметил, что баланс поступлений и изъятий средств Национального фонда остается отрицательным - изъятия превышают поступления.

Также ранее депутат мажилиса Азат Перуашев в ходе обсуждения проекта трехлетнего бюджета призвал ограничить слишком "вольное обращение" со средствами Нацфонда.

Ранее в июле аналитики рассказали, сколько денег вывели из Нацфонда за 10 лет. Отмечалось, что Национальный фонд Казахстана является инструментом обеспечения благосостояния граждан, однако за последнее десятилетие его средства активно изымались на различные цели.

В конце августа мы также писали, что, по мнению аналитиков, бюджетный кризис увеличит изъятия из Нацфонда. Так как налоговые поступления в бюджет страны оказались ниже планируемых, восполнить дефицит бюджета могут за счет Национального фонда.

В сентябре глава Минэкономики отвечал на вопрос журналистов о том, что в Казахстане собираются делать с "дырой" в бюджете, которая исчисляется триллионами тенге.

Отметим, президент Касым-Жомарт Токаев в рамках ежегодного послания народу Казахстана отдельно остановился на роли Национального фонда, добавив, что средства Нацфонда, в первую очередь, должны служить интересам государства и использоваться для достижения стратегических целей, "а не обслуживать зарубежные финансовые институты".