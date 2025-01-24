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Когда будет принято решение о том, кто будет строить АЭС в Казахстане, рассказали в Минэнерго

Опубликовано:

АЭС
АЭС. Иллюстративное фото: pixabay.com

Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов на брифинге в кабмине высказался о строительстве АЭС в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, когда будет принято решение о том, кто станет участником консорциума.

Сунгат Есимханов отметил, что во главе с министром все потенциальные страны были посещены.

"Соответствующую работу ведем, был определен перечень вопросов, которые мы вендорам поставили. Они сейчас обратную реакцию дают. Поэтому в конце первого полугодия будут подведены итоги этой работы, и предварительные результаты будут объявлены. В конце первого полугодия будет потенциальный вендор определен", - указал он.

В начале года президент Касым-Жомарт Токаев дал большое интервью газете "Ана тiлi", в котором он высказался о строительстве АЭС в Казахстане, где, в том числе, рассказал о том, кто будет ее.

Строительство АЭС в Казахстане

В 2019 году стало известно, что в Алматинской области намерены построить казахстанскую АЭС. Более точной локацией указывался поселок Улкен. В конце 2021 года глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев подтвердил, что атомную станцию могут разместить именно в этом поселке.

В июне 2022 года в Минэнерго рассказали, что для первой АЭС в Казахстане был составлен шорт-лист из четырех поставщиков после рассмотрения их технологий. При этом Саткалиев заявил, что станцию строить не будут, если казахстанцы не поддержат идею.

В ноябре 2023-го глава Минэнерго рассказал, когда выберут компанию, которая построит АЭС в Казахстане. А в декабре стала известна примерная сумма, которую планируют потратить на строительство первой в стране АЭС.

В июне текущего года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане проведут референдум, чтобы решить, строить ли в стране АЭС.

Голосование состоялось 6 октября текущего года. Казахстанцы должны были ответить на один вопрос: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?". Чтобы высказать свою позицию по этому поводу, гражданам нужно было поставить галочку или крестик напротив одно из двух вариантов ответа - "да" или "нет".

По данным ЦИК, явка составила 63,87%, то есть в голосовании приняли участие больше 7,8 млн казахстанцев. Число проголосовавших за положительное решение вопроса составило 71,12%, или 5 561 937. Число граждан, проголосовавших против, составило 2 045 271 человек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2214861-kto-budet-stroit-aes-v-minenergo-rasskazali-kogda-budet-prinyato-reshenie/

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