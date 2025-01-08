"Надо ускоряться": Токаев сделал заявление по атомным станциям
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Президент Казахстана заявил, что атомные станции, решение по которым приняли по итогам референдума 2024 года, необходимо построить как можно быстрее, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Глава государства в ходе ознакомления с деятельностью Проектного офиса, расположенного в кампусе EXPO, отдельно затронул тему развития атомной энергетики.
"По строительству атомных станций - надо ускоряться. Я уже сказал в интервью, что будем строить две большие станции, возможно, три.
Мы должны превратить Казахстан в страну с развитой ядерной энергетикой, страну, где функционирует искусственный интеллект и в полном объеме работает цифровизация", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
В начале января президент Касым-Жомарт Токаев дал большое интервью газете "Ана тiлi", в котором он высказался о строительстве АЭС в Казахстане.
Строительство АЭС в Казахстане
В 2019 году стало известно, что в Алматинской области намерены построить казахстанскую АЭС. Более точной локацией указывался поселок Улкен. В конце 2021 года глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев подтвердил, что атомную станцию могут разместить именно в этом поселке.
В июне 2022 года в Минэнерго рассказали, что для первой АЭС в Казахстане был составлен шорт-лист из четырех поставщиков после рассмотрения их технологий. При этом Саткалиев заявил, что станцию строить не будут, если казахстанцы не поддержат идею.
В ноябре 2023-го глава Минэнерго рассказал, когда выберут компанию, которая построит АЭС в Казахстане. А в декабре стала известна примерная сумма, которую планируют потратить на строительство первой в стране АЭС.
В июне текущего года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане проведут референдум, чтобы решить, строить ли в стране АЭС.
Голосование состоялось 6 октября текущего года. Казахстанцы должны были ответить на один вопрос: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?". Чтобы высказать свою позицию по этому поводу, гражданам нужно было поставить галочку или крестик напротив одно из двух вариантов ответа - "да" или "нет".
По данным ЦИК, явка составила 63,87%, то есть в голосовании приняли участие больше 7,8 млн казахстанцев. Число проголосовавших за положительное решение вопроса составило 71,12%, или 5 561 937. Число граждан, проголосовавших против, составило 2 045 271 человек.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2209556-nado-uskoryatsya-tokaev-sdelal-zayavlenie-po-atomnym-stanciyam/