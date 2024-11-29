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"Я – председатель Нацбанка, при котором курс стал 500, это неприятно": Сулейменов о росте доллара

Опубликовано:

Тимур Сулейменов
Тимур Сулейменов. Фото: akorda.kz

Председателя Нацбанка Тимура Сулейменова на брифинге попросили ответить, как подорожание доллара повлияло на него лично, передает корреспондент NUR.KZ.

"Честно? Понятно, что я лицо заинтересованное. Сейчас доллар шагнул за 500, стал 507, 510… как я уже сказал, это двухпроцентный рост. (…) Но психологическая отметка в 500 - она в голове есть, это я признаю.

Я председатель Национального банка, при котором курс стал 500. Вы должны тоже меня понимать, что это не самое приятное. Но, как потребитель, как казахстанец, и просто как макроэкономист, я скажу, что пока (рост курса доллара - прим. ред.) не сильно повлиял.

Если бы он взлетел совсем далеко в космос, тогда мы бы видели, что меняются ценники срочно. Сейчас - в пределах 2-2,5%. Наверное, это новое равновесие, с которым нужно жить. Но суперстрашного (с ценами - прим. ред.), я думаю, что не произошло", - заявил Сулейменов.

Накануне доллар "взлетел" в цене на бирже в Казахстане, подорожав сразу на 12,58 тенге. В Астане доллары в обменниках продавали по 517-527 тенге. В Алматы - от 518 до 525 тенге.

А Национальный банк Казахстана сделал заявление по курсу доллара. Там заявили, в случае возникновения рисков финансовой стабильности и чрезмерной волатильности обменного курса, не соответствующей фундаментальным факторам, Национальный банк готов продолжить проведение валютных интервенций для восстановления справедливого курсообразования и обеспечения нормального функционирования валютного рынка.

Также глава Нацбанка ответил на вопрос, зачем НБК вмешался в курс тенге к доллару, и поделился своим мнением по поводу того, начнутся ли панические изменения цен в Казахстане из-за изменения курса доллара.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2194275-ya-predsedatel-nacbanka-pri-kotorom-kurs-stal-500-eto-nepriyatno-suleymenov-o-roste-dollara/

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