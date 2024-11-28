Доллар в обменниках подорожал до 527 тенге

Доллар в некоторых казахстанских обменниках продают по 527 тенге - стоимость американской валюты вновь выросла в Казахстане, передает NUR.KZ.

Согласно данным сайта Kurs.kz на 14:00, в Астане доллары в обменниках продают по 517-527 тенге. В Алматы - от 518 до 525 тенге.

Согласно данным на странице обменного курса на NUR.KZ, покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня осуществляется по следующему курсу:

в Астане: покупка – 510-516 тенге, продажа – 520-521,5 тенге;

в Алматы: покупка – 510-516 тенге, продажа – 520-521,5 тенге.

Напомним, утром доллар подорожал до 520 тенге в Казахстане. Накануне в ходе торгов на Казахстанской фондовой бирже доллар подобрался к отметке 500 тенге.