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Доллар в обменниках подорожал до 527 тенге

Опубликовано:

Женщина считает деньги
Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Доллар в некоторых казахстанских обменниках продают по 527 тенге - стоимость американской валюты вновь выросла в Казахстане, передает NUR.KZ.

Согласно данным сайта Kurs.kz на 14:00, в Астане доллары в обменниках продают по 517-527 тенге. В Алматы - от 518 до 525 тенге.

Согласно данным на странице обменного курса на NUR.KZ, покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня осуществляется по следующему курсу:

  • в Астане: покупка – 510-516 тенге, продажа – 520-521,5 тенге;
  • в Алматы: покупка – 510-516 тенге, продажа – 520-521,5 тенге.

Напомним, утром доллар подорожал до 520 тенге в Казахстане. Накануне в ходе торгов на Казахстанской фондовой бирже доллар подобрался к отметке 500 тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2193765-dollar-v-obmennikah-podorozhal-do-527-tenge/

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