Доллар немного подешевел в казахстанских обменниках после резкого подорожания

На утро пятницы, 29 ноября, курс доллара немного снизился в Казахстане - цены на "американца" в казахстанских обменниках опустились до 518 тенге, передает NUR.KZ.

Согласно актуальным на утро 29 ноября данным портала Kurs.kz, в казахстанских обменниках на данный момент купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 500,9-509,5 тенге, продажа – 509-518 тенге;

в Астане: покупка – 502 тенге, продажа – 512-515 тенге.

Официальный курс доллара, как указано на сайте Национального банка РК, на утро 29 ноября составляет 513 тенге за единицу.

Между тем на странице обменного курса на NUR.KZ указано, что покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня осуществляется по следующему курсу:

в Астане: покупка – 505,5-506,25 тенге, продажа – 511,5-511,75 тенге;

в Алматы: покупка – 505,5-508,5 тенге, продажа – 511,5-514 тенге.

Напомним, вчера курс доллара резко взлетел – на KASE американская валюта подорожала сразу на 12,5 тенге, курс доллара составил 513 тенге за единицу. При этом в обменниках "американца" продавали значительно дороже – по 520-526 тенге.

Сегодня на фоне резкого подорожания доллара Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку. До этого три раза подряд регулятор сохранял ставку на прежнем уровне. Как повышения ставки может отразиться на казахстанцах, мы рассказывали здесь.

Добавим, ранее аналитики объясняли, может ли курс доллара вернуться к отметке ниже 500 тенге.