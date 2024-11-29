Будет ли "паническое" повышение цен в Казахстане из-за роста доллара

У председателя Нацбанка Тимура Сулейменова на брифинге спросили, начнутся ли панические изменения цен в Казахстане из-за изменения курса доллара, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я понимаю. Я сам тоже как бы на это смотрю, и 500 - это психологическая цифра, но, если посмотреть через очки именно математика, экономиста, даже бизнесмена - изменения в 2%.

Понятно, мне хотелось бы, чтобы было наоборот, но рынок распорядился иначе - поэтому вот это двухпроцентное в течение последних трех недель ослабление тенге, наверное, повлияет каким-то образом.

Но, естественно, (рост цен - прим. ред.) не таким паническим. Поэтому я бы не сильно волновался о том, что мгновенно поменяются цены. Тем более, на продукты питания - по ним мы самообеспечены, почти по всем (позициям - прим. ред.)", - считает Тимур Сулейменов.

Накануне доллар "взлетел" в цене на бирже в Казахстане, подорожав сразу на 12,58 тенге. В Астане доллары в обменниках продавали по 517-527 тенге. В Алматы - от 518 до 525 тенге.

А Национальный банк Казахстана сделал заявление по курсу доллара. Там заявили, в случае возникновения рисков финансовой стабильности и чрезмерной волатильности обменного курса, не соответствующей фундаментальным факторам, Национальный банк готов продолжить проведение валютных интервенций для восстановления справедливого курсообразования и обеспечения нормального функционирования валютного рынка.

Сегодня Нацбанк ухудшил прогноз по инфляции в Казахстане. Прогноз на 2025 год пересмотрен в сторону повышения до 6,5-8,5%, на 2026 год - до 5,5-7,5%.