Доллар в Казахстане не пытаются "довести" до определенного уровня, заявил глава Нацбанка

Глава Нацбанка Тимур Сулейменов на брифинге о решении по базовой ставке рассказал, будут ли еще проводиться валютные интервенции, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, планирует ли Нацбанк в ближайшие дни проводить еще интервенции.

"Я отдельно отметил… еще раз, наверное, отмечу. Мы не таргетируем какой-либо курс. Рынок у нас сам определяет на основании баланса спроса и предложения, какой курс доллара. Мы действуем на рынке как игрок. То есть, да, мы реализуем часть трансфертов из национального фонда, иногда покупаем. Курс какой-либо - будь то 500, 490, 510 - мы не таргетируем.

Интервенции мы проводим не из-за того, что нам это хочется, а из-за того, что это необходимо для того, чтобы успокоить рынок", - сказал в ответ Тимур Сулейменов.

По его словам, последние несколько дней на рынке доллар никто не продавал.

"У нас был большой спрос на ликвидность, наличность для субъектов внешнеэкономической деятельности. Мы проводили интервенции. Сейчас мы эти интервенции приостановили - и курс на данный момент формируется под влиянием сугубо рыночных факторов.

Как я уже сказал, если не будет резких изменений, если не будет спекулятивных, необоснованных фундаментальными или рыночными факторами скачков, мы не планируем (проводить повторно валютные интервенции - прим. ред.)", - резюмировал глава Нацбанка.

Напомним, сегодня в Нацбанке объявили о решении установить базовую ставку на уровне 15,25% годовых. Кроме того, Нацбанк уточнил прогнозы по инфляции и росту экономики на предстоящие годы.

После этого Тимур Сулейменов объяснил, почему было принято решение повысить базовую ставку с 14,25 до 15,25%. На брифинге по ситуации у председателя Тимура Сулейменова также спросили, начнутся ли панические изменения цен в Казахстане из-за изменения курса доллара.

О том, как повышение ставки Нацбанка может отразиться на казахстанцах, можно прочитать здесь.

Добавим, что валютная интервенция - это действие центрального банка страны на валютном рынке, направленное на поддержание или ослабление национальной валюты. В ходе этого процесса единовременно или в ограниченный период времени производится покупка или продажа большого объема валюты.