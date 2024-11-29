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"Чтобы сбить панику": зачем Нацбанк Казахстана вмешался в курс тенге к доллару

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Доллары и тенге
Доллары и тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На брифинге в Нацбанке председателя Тимура Сулейменова спросили, каким мог бы оказаться курс доллара к тенге, если бы НБ не провел валютные интервенции, передает корреспондент NUR.KZ.

"Какой был бы курс (без интервенций - прим. ред.) трудно сказать. Но можно сказать одно - что, если бы не было этих интервенций, была бы нестабильность и, возможно, была бы паника. Потому что рыночные агенты - те, кто продает или покупает - они такие же люди, как и мы. Если они видят, что курс резко идет вверх, они, естественно, начинают быстро закупать впрок, пока курс такой: "Давайте, купим еще, еще, еще", - и задают дополнительный спрос.

И даже тот, кому доллары не нужны, он будет думать: "У меня же там контракт закрывать через 3-4 месяца… давай-ка я доллары прикуплю впрок, пока курс не высокий". Поэтому, чтобы вот такую панику сбить, чтобы панические настроения на бирже и в финансовой системе не появились, нам пришлось делать интервенции. Чтобы произошла "мягкая посадка" - давайте назовем ее так. Чтобы тенге на новом уровне приземлился более мягко", - заявил глава Нацбанка Тимур Сулейменов.

Он заверил, что без интервенций НБ ситуация была бы гораздо более нестабильная.

"Но сейчас рынок ищет сам. Нас (Нацбанка - прим. ред.) на рынке нет, мы не интервенируем (не проводим валютные интервенции - прим. ред.), и мы надеемся, что рынок найдет это равновесие самостоятельно", - добавил Сулейменов.

Добавим, что валютная интервенция - это действие центрального банка страны на валютном рынке, направленное на поддержание или ослабление национальной валюты. В ходе этого процесса единовременно или в ограниченный период времени производится покупка или продажа большого объема валюты.

Подорожание доллара в Казахстане

Накануне доллар "взлетел" в цене на бирже в Казахстане, подорожав сразу на 12,58 тенге. В Астане доллары в обменниках продавали по 517-527 тенге. В Алматы - от 518 до 525 тенге.

А Национальный банк Казахстана сделал заявление по курсу доллара. Там заявили, в случае возникновения рисков финансовой стабильности и чрезмерной волатильности обменного курса, не соответствующей фундаментальным факторам, Национальный банк готов продолжить проведение валютных интервенций для восстановления справедливого курсообразования и обеспечения нормального функционирования валютного рынка.

Сегодня Нацбанк ухудшил прогноз по инфляции в Казахстане. Прогноз на 2025 год пересмотрен в сторону повышения до 6,5-8,5%, на 2026 год - до 5,5-7,5%.

Также глава Нацбанка ответил, начнутся ли панические изменения цен в Казахстане из-за изменения курса доллара.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2194265-chtoby-sbit-paniku-zachem-nacbank-kazahstana-vmeshalsya-v-kurs-tenge-k-dollaru/

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