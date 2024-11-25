Сроки строительства нового НПЗ в Казахстане возмутили депутатов

Глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев в мажилисе рассказал о планах по строительству четвертого НПЗ в Казахстане. Но депутатов не устроили сроки реализации проекта, передает корреспондент NUR.KZ.

"Вы сказали, что строительство нового четвертого НПЗ начнется в 2030 году и завершится в 2040 году. 10 лет - это не много? Мы же не АЭС собираемся строить. Почему так долго? Неужели нельзя за более короткий срок построить НПЗ, и где вы будете строить?" - задался вопросами депутат Самат Мусабаев.

В ответ Саткалиев заявил, что есть установленные сроки строительства - 36 месяцев с момента завершения проектирования.

"Мы говорим, что диапазон - с 2030 по 2040 годы, когда завод должен быть построен. Мы не говорим, что мы его будем строить 10 лет. Почему после 2030 года? Потому что до этого времени полностью потребность будет покрыта и начало строительство этого завода будет определено исходя из предварительных технико-экономических исследований, которые должны показать какой объем (потребности - прим. ред.) будет к тому моменту.

Поскольку сейчас сложно оценить, насколько будет развиваться электрический транспорт, насколько будет потребление, какой будет акцент в нефтепереработке. Это требует достаточно серьезных исследований. К 2030 году, в течение ближайших трех лет, политика эта будет понятна", - указал глава Минэнерго.

Напомним, вопрос со строительством нового НПЗ в Казахстане поднимался в 2022 году. Тогда занимавший пост главы Минэнерго Акчулаков заявлял, что вопрос со строительством нового завода всегда актуален.

"Четвертый НПЗ для нас отождествляется с понятием расширения ШНПЗ от 2 до 3 млн тонн на первой очереди", - заявил тогда уже экс-глава Минэнерго Болат Акчулаков.

Министр отметил, что при "работе на пределе" нефтепродуктов в стране все равно не хватает, из-за чего приходится завозить в Казахстан около 100 тысяч тонн дополнительно.

Напомним, в начале сентября стало известно, что на границе Казахстана усилят контроль за вывозом бензина и дизтоплива. Тогда в правительстве сообщили, что основной причиной являются перетоки и серый экспорт из-за диспаритета казахстанских цен с соседними странами. Кроме того, в последнее время на границе фиксируются случаи экспорта востребованных нефтепродуктов под видом "товаров прикрытия".

Отметим, в конце августа сообщалось, что сразу в двух регионах Казахстана столкнулись с дефицитом автогаза - водители жаловались, что на заправках либо нет топлива, либо его продают только по талонам. Позже аналитики объяснили, почему так произошло.

При этом ранее глава Министерства энергетики Алмасадам Саткалиев рассказывал, что будет с ценами на бензин в Казахстане. В начале года эксперты сообщали, что решение вопроса нехватки бензина и дизеля для автовладельцев может занять несколько лет. Пока что достичь этой цели мешает ряд факторов.

Позже стало известно, что в Казахстане не будут строить новый нефтеперерабатывающий завод, но увеличат производство в уже существующих. Таким образом хотят решить проблему с дефицитом топлива.

В мае министр энергетики подписал приказ, повышающий цены на топливо для иностранцев.

Позже в Минэнерго поясняли, что низкая стоимость топлива в Казахстане приводит к перетокам в соседние страны и внутреннему дефициту. Поэтому повышение цен будет неизбежным решением.