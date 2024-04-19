Повысят ли цены на топливо в Казахстане до уровня стран ЕАЭС, рассказали в Минэнерго

Низкая стоимость топлива в Казахстане приводит к перетокам в соседние страны и внутреннему дефициту. Поэтому повышение цен будет неизбежным решением. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Стоимость топлива в Казахстане за последний год сильно выросла: бензин подорожал почти на 14%, а дизельное топливо – более чем на 15%.

Однако цены все еще сохраняются на более низких уровнях, чем в странах ЕАЭС: например, в соседнем Кыргызстане в среднем потребительские цены на литр бензина были равны 335,5 тенге, а в России – 273,2 тенге. В Казахстане этот уровень достигал 202,6 тенге.

Как отмечается в сообщении МИА Kazinform, в Министерстве энергетики РК указывают на планы по выравниванию цен с соседними рынками.

Почему цены в Казахстане ниже

Ранее мы рассказывали о том, почему вместе с нефтью не падают цены на бензин в Казахстане. Так, основной причиной низкой стоимости топлива, включая и дизельное, было государственное регулирование.

То есть нефтедобывающие компании продавали до 50% добытой нефти отечественным нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) по себестоимости – по более низким ценам, чем имеются на международных рынках. А разницу этой стоимости им возмещало государство, субсидируя рынок.

В результате это приводило к финансовым потерям госбюджета, как в случае попыток удержать курс иностранной валюты.

Деньги. Иллюстративное фото: sakchai vongsasiripat/Getty Images

Что теперь будет с ценами

В последние годы постепенно идет процесс перехода на рыночные механизмы, когда стоимость топлива определяется участниками торгов за счет механизмов спроса и предложения.

Поэтому, учитывая предыдущие годы с низкими ценами за счет господдержки, подорожание бензина и дизеля в Казахстане идет быстрее, чем в других странах ЕАЭС, но они все еще остаются более дешевыми.

Так, согласно данным источника, в соседних странах бензин марки Аи-92 стоит на 19-170% дороже, чем в Казахстане. А дизельное топливо имеет на 7-107% большую стоимость. Из-за этого возникают попытки вывезти бензин и дизель за границу для продажи по более высоким ценам.

Соответственно, чтобы избежать дальнейшего их перетока за счет "серого импорта" и последующего дефицита внутри страны, Минэнерго нацелено добиться выравнивания этих цен. То есть – за счет подорожания в Казахстане.

Ранее были озвучены меры по повышению стоимости для иностранных авто, однако эксперты раскритиковали их и указали на неэффективность. При этом отмечалось, что повышение цен на топливо может стать единственным решением вопроса его перетока за границу.

Также мы рассказывали, действительно ли Казахстан откажется от авто на бензине.