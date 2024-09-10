Причину нехватки бензина и дизтоплива на юге Казахстана назвали в кабмине

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр провел совещание по вопросам обеспечения внутреннего рынка Казахстана ГСМ, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

Как сообщается на официальном сайте кабмина, по итогам рассмотрения текущей ситуации на рынке ГСМ отмечено существенное увеличение потребления бензина АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива в южных регионах страны.

"Основной причиной являются перетоки и серый экспорт из-за диспаритета казахстанских цен с соседними странами. Кроме того, в последнее время на границе фиксируются случаи экспорта востребованных нефтепродуктов под видом "товаров прикрытия", – говорится в сообщении.

По итогам совещания Скляр поручил Агентству по финмониторингу, погранслужбе КНБ, Комитету госдоходов и другим компетентным госорганам усилить контроль за вывозом ГСМ на пограничных переходах. Это, как считают в кабмине, поможет не допустить дефицит топлива на внутреннем рынке.

Поручения даны и министерству энергетики – ведомству необходимо актуализировать перечень разрешенных к вывозу нефтепродуктов и обеспечить стабильную выработку нефтепродуктов на отечественных НПЗ.