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Сразу в двух регионах Казахстана столкнулись с дефицитом газа

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Автозаправочная станция
АЗС. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Водители Шымкента и Туркестанской области столкнулись с дефицитом сжиженного газа. В Минэнерго прокомментировали ситуацию, передает Otyrar.kz.

Как сообщает издание, на автозаправочных станциях Шымкента и Туркестанской области вновь появились таблички "Газа нет". Автомобилисты южных регионов с такой ситуацией сталкиваются не впервые - несколько раз год в этих частях страны возникает дефицит автогаза. На большинстве АЗС залить газ невозможно, в некоторых его отдают по талонам.

В министерстве энергетики, комментируя ситуацию, сообщили, что поставки газа снизились. В рамках плана поставки в Туркестанскую область выделено 11,9 тыс. тонн при ежемесячной потребности в 14 тысяч тонн. В Шымкенте потребность в газе составляет 7,6 тыс. тонн, выделено всего 6,5 тыс. тонн. Дефицит составил порядка 15%.

"Это ожидаемо, так как с учетом того что больше автолюбителей переходят для использования на сжиженный газ. Заводы производители выходят в летние периоды на плановый предупредительный ремонт. Выделяются сверх той нормы, которая, если говорить про август, –540 тонн в Шымкенте, в Туркестане — 1240 тонн", — заявил руководитель управления департамента газовой промышленности МЭ РК Кайрат Сатымов.

По словам общественников, нужен строгий контроль: весь ли газ доходит до автозаправочных станций, как его распределяют и не продают ли во время дефицита по завышенной цене.

"При распределении газа и нефтепродуктов мы предлагаем общественный совет организации отраслевые чтобы участвовали сейчас поднимаем вопрос. Когда нет учета, нет контроля, это стратегический товар. У кого нет ГРС, возможно, перепродают, когда дефицит, сами знаете", — поделился председатель ассоциации "Жанар жагармай" Кайыпбек Камбаров.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшем будущем дефицит газа, скорее всего, сохранится, что приведет к неизбежному росту цен.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2154151-srazu-v-dvuh-regionah-kazahstana-stolknulis-s-deficitom-gaza/

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