Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил выговор акиму Карагандинской области Ермаганбету Булекпаеву, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-секретаря президента.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали на своей странице в Facebook, выговор акиму Карагандинской области объявлен за ненадлежащий контроль за ходом подготовки к отопительному сезону.

Напомним, в начале октября сообщалось о начале отопительного сезона в городе Сарань в Карагандинской области. Аким города Еркин Баулыков сообщал, что все котельные зажжены, центральный теплоисточник запущен, идет прогрев системы. Несмотря на это, тепло в дома жителей Сарани так и не пришло.

Позже выяснилось, что из-за перебоев на новой ТЭЦ было принято решение вернуться к старому варианту обогрева города – на локальные котельные. Аким Сарани принес извинения жителям за доставленные неудобства и пообещал скорое восстановление теплоснабжения.

Премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что ответственность за то, что жители Сарани остались без отопления, в первую очередь несет глава города, и поручил завершить все работы в кратчайшие сроки.

Позже министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщил, что комиссия выявила нарушения технологических норм при вводе котельной в работу.

"Без согласования с министерством проведены работы, связанные с переподключением домов к данной котельной (где произошла авария – прим. ред.), без проведения пусковых операций. И в связи с этим были приняты меры, в том числе и дисциплинарного характера, к руководству города по итогам рассмотрения данной ситуации", – сообщал Саткалиев.

21 октября в Сарани завершили переподключение домов к резервной системе теплоснабжения. Все теплоисточники обеспечили топливом и рабочими.

А несколько дней назад стало известно, что Еркина Баулыкова сняли с должности акима Сарани за допущение срыва начала отопительного сезона.

Помимо этого, Баулыков и руководитель Управления энергетики и ЖКХ Карагандинской области Тлектес Досаев получили строгий выговор.