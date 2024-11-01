Токаев дал поручение главному полицейскому Алматинской области

Глава государства Касым -Жомарт Токаев принял вновь назначенных должностных лиц силовых структур Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В Telegram-канале Акорды сообщается, что президент Касым-Жомарт Токаев принял заместителя председателя Комитета национальной безопасности Канатая Далматова, первого заместителя министра внутренних дел Бауржана Аленова и начальника департамента полиции Алматинской области Мейрама Абикеева.

"В ходе встречи глава государства дал ряд поручений по курируемым направлениям деятельности соответствующих ведомств", - сказано в сообщении.

Напомним, Абикеев был назначен на данную должность в прошлом месяце по согласованию с Администрацией президента РК приказом министра внутренних дел. Ранее он работал заместителем начальника ДП Северо-Казахстанской области.

Кроме того, кадровые перестановки произошли в КНБ, после которых Канатай Далматов был назначен на должность зампредседателя 19 октября текущего года.

До этого сообщалось о кадровых перестановках в департаменте полиции Алматинской области. Ряд высокопоставленных полицейских были освобождены от занимаемых должностей, среди них - бывший начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДП Дулат Кайыр и его заместитель Жанат Омаров. Вместе с тем недавно майор полиции Байжан Сатылганов был назначен временно исполняющим обязанности начальника управления по борьбе с организованной преступностью ДП Алматинской области.

Бауржан Аленов, напомним, был назначен первым заместителем МВД Республики Казахстан 7 октября этого года. Через несколько дней после назначения он приехал в Алматинскую область, к дому семьи погибшего Шерзата Болата.

В ночь на 4 октября в Талгаре между группой молодых людей произошла словесная перепалка, которая переросла в потасовку, в ходе которой умер один участников. Погибшим оказался 16-летний подросток по имени Шерзат, а все началось с конфликта в магазине, который арендует семья Болат.

Трагедия вызвала резонанс по всему Казахстану, а после стало известно о пожаре, случившемся в доме убитого подростка. По заявлению потерпевших семье погибшего подростка полиция обеспечила охрану.