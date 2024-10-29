Временного главу УБОП назначили в Алматинской области
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Майор полиции Байжан Сатылганов назначен временно исполняющим обязанности начальника управления по борьбе с организованной преступностью ДП Алматинской области, передает NUR.KZ.
Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Алматинской области, майор полиции Байжан Сатылганов назначен временно исполняющим обязанности начальника управления по борьбе с организованной преступностью ДП Алматинской области.
Напомним, ранее мы писали о кадровых перестановках в департаменте полиции Алматинской области. Ряд высокопоставленных полицейских были освобождены от занимаемых должностей, среди них и бывший начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДП Дулат Кайыр и его заместитель Жанат Омаров.
Также напомним, что по согласованию с Администрацией президента РК приказом министра внутренних дел начальником областного департамента полиции назначен Мейрам Абикеев. Полковник полиции ранее был заместителем начальника ДП Северо-Казахстанской области.
Первым заместителем начальника областного департамента назначен Багдат Ашимов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2180270-novyy-nachalnik-ubop-naznachen-v-almatinskoy-oblasti/