Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Временного главу УБОП назначили в Алматинской области

Опубликовано:

Байжан Сатылганов
Байжан Сатылганов. Фото: ДП Алматинской области

Майор полиции Байжан Сатылганов назначен временно исполняющим обязанности начальника управления по борьбе с организованной преступностью ДП Алматинской области, передает NUR.KZ.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Алматинской области, майор полиции Байжан Сатылганов назначен временно исполняющим обязанности начальника управления по борьбе с организованной преступностью ДП Алматинской области.

Напомним, ранее мы писали о кадровых перестановках в департаменте полиции Алматинской области. Ряд высокопоставленных полицейских были освобождены от занимаемых должностей, среди них и бывший начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДП Дулат Кайыр и его заместитель Жанат Омаров.

Также напомним, что по согласованию с Администрацией президента РК приказом министра внутренних дел начальником областного департамента полиции назначен Мейрам Абикеев. Полковник полиции ранее был заместителем начальника ДП Северо-Казахстанской области.

Первым заместителем начальника областного департамента назначен Багдат Ашимов.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2180270-novyy-nachalnik-ubop-naznachen-v-almatinskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie