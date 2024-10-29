Временного главу УБОП назначили в Алматинской области

Майор полиции Байжан Сатылганов назначен временно исполняющим обязанности начальника управления по борьбе с организованной преступностью ДП Алматинской области, передает NUR.KZ.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Алматинской области, майор полиции Байжан Сатылганов назначен временно исполняющим обязанности начальника управления по борьбе с организованной преступностью ДП Алматинской области.

Напомним, ранее мы писали о кадровых перестановках в департаменте полиции Алматинской области. Ряд высокопоставленных полицейских были освобождены от занимаемых должностей, среди них и бывший начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДП Дулат Кайыр и его заместитель Жанат Омаров.

Также напомним, что по согласованию с Администрацией президента РК приказом министра внутренних дел начальником областного департамента полиции назначен Мейрам Абикеев. Полковник полиции ранее был заместителем начальника ДП Северо-Казахстанской области.

Первым заместителем начальника областного департамента назначен Багдат Ашимов.