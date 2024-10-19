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Назначен новый зампредседателя КНБ

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Эмблема КНБ и флаг
Эмблема КНБ. Фото: Единая платформа интернет-ресурсов госорганов

Кадровые перестановки произошли сегодня в руководстве КНБ РК - глава государства назначил нового зампредседателя ведомства, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Распоряжением главы государства Далматов Канатай Жорабекович назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что за последний месяц в КНБ Казахстана произошли важные каровые перестановки.

16 сентября президент Касым-Жомарт Токаев освободил от должности заместителя председателя КНБ - начальника Службы антитеррора Руслана Сейсембаева, также с поста замглавы Комитета - директора Службы внешней разведки ушел в тот день Аскар Амерханов.

Первым замглавы КНБ назначили Али Алтынбаева. Через несколько дней заместителем председателя Комитета - начальником Службы антитеррора стал Бакытбек Рахымбердиев.

Позже Токаев вновь провел кадровые перестановки в КНБ РК. Так, были назначены еще два заместителя - Марат Жумабаев и Алмас Наймантаев. Первый возглавил Службу внешней разведки.

25 сентября Руслан Саркулов был назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности РК.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2176253-naznachen-novyy-zamglavy-knb/

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