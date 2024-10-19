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Назначен новый начальник ДП Алматинской области

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Мейрам Абикеев
Мейрам Абикеев. Фото: МВД РК

Министр внутренних дел провел оперативное совещание с руководящим составом департамента полиции Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Министр внутренних дел Ержан Саденов на оперативном совещании представил личному составу вновь назначенного руководителя ДП.

"По согласованию с Администрацией президента РК приказом министра внутренних дел начальником областного департамента полиции назначен Мейрам Абикеев. Полковник полиции ранее был заместителем начальника ДП Северо-Казахстанской области", - отметили в МВД.

Первым заместителем начальника областного департамента назначен Багдат Ашимов.

По информации ДП СКО, Мейрам Абикеев в 1989 году службу начинал милиционером моторизованного взвода милиции ОВД при отделе ВД Кировского райисполкома города Караганды.

С октября 1990 года по март 1992 года – слушатель Тюменской высшей школы МВД СССР.

С марта 1992 года по май 1994 года – слушатель Карагандинской высшей школы МВД РК.

С июня 1994 года по февраль 2002 года работал следователем, оперативным дежурным, оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным в подразделениях Карагандинской области.

С февраля 2002 года по июль 2012 года занимал руководящие должности в подразделениях УВД на транспорте, ГУВД, ДВД Акмолинской области.

С июля 2012 года по ноябрь 2014 года работал на руководящих должностях департаментах по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) Агенства Республики Казахстан по Павлодарской области, по Костанайской области.

С ноября 2014 года по июнь 2020 года занимал руководящие должности в департаменте по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков МВД РК, в ДВД Жамбылской, Актюбинской областей.

С июня 2020 года по июль 2022 года работал на руководящих должностях в подразделениях КУИС МВД РК.

Также в послужном списке с июля 2022 года по май 2024 года – должность первого заместителя начальника ДП Алматинской области.

С мая 2024 года до нового назначения – заместитель начальника Департамента полиции Северо-Казахстанской области.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2176221-naznachen-novyy-glava-policii-almatinskoy-oblasti/

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