Экс-премьер Казахстана проголосовал на референдуме по АЭС

Алихан Смаилов проголосовал на республиканском референдуме, сделав свой выбор на участке по месту жительства, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Высшей аудиторской палаты.

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Как сообщает пресс-служба в Telegram-канале, председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов принял участие в республиканском референдуме по строительству АЭС.

Он проголосовал на участке по месту жительства. Отмечается, что и другие члены и сотрудники ВАП также приняли участие в голосовании.

До этого свой голос на референдуме отдали глава государства Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, аким Алматы Ерболат Досаев и министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

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Напомним, сегодня в Казахстане проходит республиканский референдум по вопросу строительства АЭС.

На референдуме казахстанцы должны решить, нужна стране атомная электростанция или нет. Звучит вопрос, выдвигаемый на референдум, так - "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?".

Казахстанцы могут выбрать один из двух ответов: "да" или "нет" и поставить напротив галочку или крестик.

Голосование будет проходить до 20:00.