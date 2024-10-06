Экс-премьер Казахстана проголосовал на референдуме по АЭС
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Алихан Смаилов проголосовал на республиканском референдуме, сделав свой выбор на участке по месту жительства, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Высшей аудиторской палаты.
Как сообщает пресс-служба в Telegram-канале, председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов принял участие в республиканском референдуме по строительству АЭС.
Он проголосовал на участке по месту жительства. Отмечается, что и другие члены и сотрудники ВАП также приняли участие в голосовании.
До этого свой голос на референдуме отдали глава государства Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, аким Алматы Ерболат Досаев и министр энергетики Алмасадам Саткалиев.
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Напомним, сегодня в Казахстане проходит республиканский референдум по вопросу строительства АЭС.
На референдуме казахстанцы должны решить, нужна стране атомная электростанция или нет. Звучит вопрос, выдвигаемый на референдум, так - "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?".
Казахстанцы могут выбрать один из двух ответов: "да" или "нет" и поставить напротив галочку или крестик.
Голосование будет проходить до 20:00.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2170576-eks-premer-kazahstana-progolosoval-na-referendume-po-aes/
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