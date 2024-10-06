Двух казахстанцев оштрафовали во время проведения референдума АЭС

Процесс проведения республиканского референдума проходит в спокойной обстановке. Однако, по данным прокуратуры, зафиксированы два факта нарушения, передает NUR.KZ со ссылкой на СЦК.

По словам начальника Управления службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры Казахстана Бекжана Караманова, процесс проведения республиканского референдума проходит в спокойной обстановке.

"Сегодня установлено два факта нарушения. Первый касается проведения физическим лицом незаконного опроса общественного мнения. Он привлечен к ответственности по части 3 статьи 120 Кодекса об административных правонарушениях. На него наложен штраф. Второй - это незаконная агитация. Тут на гражданское лицо наложен штраф по статье 102 этого же кодекса. В обоих случаях правонарушители признали вину", - сказал спикер.

Караманов еще раз напомнил, что любая агитация и распространение таких опросов в день голосования, а именно 6 октября - запрещены.

"На текущее время обращения касательно референдума в прокуратуры и исковые заявления в суды не поступали", - добавил Бекжан Караманов.

По данным официального представителя МВД Шынгыса Алекешева, в стране каких-либо грубых нарушений общественного порядка не зарегистрировано.

"Продолжается визуальный контроль улиц и мест голосования с использованием камер видеонаблюдения центров оперативного управления МВД. По любым обращениям граждан либо избирательных комиссий органами внутренних дел принимаются своевременные меры реагирования", - сообщил Шынгыс Алекешев.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура и МВД РК продолжают обеспечивать общественный порядок на участках референдума и следить за соблюдением законности. Ситуация, по данным ведомств, стабильная.

По данным ЦИКа на 16:00, бюллетени получили 57,68 % от общего казахстанцев, включенных в списки. При этом по данным на 14:00 референдум по АЭС признан состоявшимся - явка превысила 50 процентов.

Напомним, сегодня в Казахстане проходит республиканский референдум по вопросу строительства АЭС. На референдуме казахстанцы должны решить, нужна стране атомная электростанция или нет.

Звучит вопрос, выдвигаемый на референдум, так - "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?".

Казахстанцы могут выбрать один из двух ответов: "да" или "нет" и поставить напротив галочку или крестик.

Голосование будет проходить до 20:00.