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"Отнестись с пониманием": в МВД обратились к казахстанцам

Опубликовано:

Урна
Урна для голосования. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев в СЦК рассказал, имеются ли факты нарушения общественного порядка в день референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане, передает NUR.KZ.

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Алекешев отметил, что полицейские продолжают обеспечивать правопорядок и общественную безопасность.

По его словам, более 33 тысяч сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии несут службу в круглосуточном режиме.

В этой связи он обратился к казахстанцам.

"Уважаемые граждане, МВД обращается к гражданам отнестись с пониманием к законным требованиям сотрудников полиции. В случае нарушения общественного порядка необходимо обращаться в дежурные части органов внутренних дел либо по телефону 102", - отметил спикер.

В целом, по его данным, общественная обстановка в стране стабильная. Каких-либо грубых нарушений общественного порядка не зарегистрировано. Продолжается визуальный контроль улиц и мест голосования с использованием камер видеонаблюдения центров оперативного управления МВД.

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что процесс проведения республиканского референдума проходит в спокойной обстановке. Однако, по данным прокуратуры, зафиксированы два факта нарушения.

По данным ЦИКа на 16:00, бюллетени получили 57,68 % от общего казахстанцев, включенных в списки. При этом по данным на 14:00 референдум по АЭС признан состоявшимся - явка превысила 50 процентов.

Напомним, сегодня в Казахстане проходит республиканский референдум по вопросу строительства АЭС. На референдуме казахстанцы должны решить, нужна стране атомная электростанция или нет.

Звучит вопрос, выдвигаемый на референдум, так - "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?".

Казахстанцы могут выбрать один из двух ответов: "да" или "нет" и поставить напротив галочку или крестик.

Голосование будет проходить до 20:00.

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Референдум по строительству АЭС в Казахстане
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2170573-otnestis-s-ponimaniem-v-mvd-obratilis-k-kazahstancam/

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