Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Одобрить петицию против утильсбора отказались в Минпроме

Опубликовано:

Много машин на улице
Машины. Иллюстративное фото: roibu / Getty Images

Минпромышленности и строительства отказалось удовлетворить петицию по отмене утильсбора в Казахстане. О таком решении сообщил глава ведомства, передает NUR.KZ со ссылкой на МПС.

"Министерством промышленности и строительства, другими государственными органами и общественными активистами была создана специальная рабочая группа по рассмотрению петиции по вопросам утильсбора и первичной регистрации.

При рассмотрении петиции были соблюдены все требования законодательства.

По итогам общественных слушаний было принято решение отказать в удовлетворении петиции", - гласит заявление министра промышленности и строительства РК Каната Шарлапаева в официальном Telegram-канале ведомства.

Споры вокруг утильсбора в Казахстане

Напомним, в конце мая петиция против утильсбора в Казахстане собрала больше 50 тыс. подписей.

Ее авторы считают, что введение утильсбора 8 лет назад привело к уничтожению конкуренции и, как следствие, к резкому росту цен на автомобили, сельхозтехнику и спецтехнику.

При этом в январе с предложением снизить цены на утильсбор и первичную регистрацию авто выступали и депутаты мажилиса. Они отмечали, что автопарк страны стареет - высокие таможенные платежи при ввозе авто из других стран приводят к росту конечных цен для покупателя.

В марте в Министерстве промышленности и строительства заявляли, что позиция ведомства в этом вопросе неизменна. По словам представителей ведомства, текущие меры направлены на улучшение конкурентоспособности отечественного производства, а также внутренней инфраструктуры по управлению отходами.

Первый вице-премьер Роман Скляр в своем интервью высказывался о спорах вокруг утилизационного сбора в Казахстане. Позже министр транспорта РК Марат Карабаев заявлял, что утилизационный сбор необходим.

В конце июня в Минпромышленности заявили, что инициаторы петиции по утильсбору не явились на встречу с рабочей группой, саботируя тем самым посещение завода в Семее.

Недавно предварительный проект своего решения озвучили в Министерстве промышленности и строительства, авторам было предложено отказать.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2137014-peticiya-protiv-utilsbora-v-minpromyshlennosti-sdelali-zayavlenie/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie