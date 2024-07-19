Одобрить петицию против утильсбора отказались в Минпроме

Минпромышленности и строительства отказалось удовлетворить петицию по отмене утильсбора в Казахстане. О таком решении сообщил глава ведомства, передает NUR.KZ со ссылкой на МПС.

"Министерством промышленности и строительства, другими государственными органами и общественными активистами была создана специальная рабочая группа по рассмотрению петиции по вопросам утильсбора и первичной регистрации.

При рассмотрении петиции были соблюдены все требования законодательства.

По итогам общественных слушаний было принято решение отказать в удовлетворении петиции", - гласит заявление министра промышленности и строительства РК Каната Шарлапаева в официальном Telegram-канале ведомства.

Споры вокруг утильсбора в Казахстане

Напомним, в конце мая петиция против утильсбора в Казахстане собрала больше 50 тыс. подписей.

Ее авторы считают, что введение утильсбора 8 лет назад привело к уничтожению конкуренции и, как следствие, к резкому росту цен на автомобили, сельхозтехнику и спецтехнику.

При этом в январе с предложением снизить цены на утильсбор и первичную регистрацию авто выступали и депутаты мажилиса. Они отмечали, что автопарк страны стареет - высокие таможенные платежи при ввозе авто из других стран приводят к росту конечных цен для покупателя.

В марте в Министерстве промышленности и строительства заявляли, что позиция ведомства в этом вопросе неизменна. По словам представителей ведомства, текущие меры направлены на улучшение конкурентоспособности отечественного производства, а также внутренней инфраструктуры по управлению отходами.

Первый вице-премьер Роман Скляр в своем интервью высказывался о спорах вокруг утилизационного сбора в Казахстане. Позже министр транспорта РК Марат Карабаев заявлял, что утилизационный сбор необходим.

В конце июня в Минпромышленности заявили, что инициаторы петиции по утильсбору не явились на встречу с рабочей группой, саботируя тем самым посещение завода в Семее.

Недавно предварительный проект своего решения озвучили в Министерстве промышленности и строительства, авторам было предложено отказать.