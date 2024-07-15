Казахстан намерен предложить странам ЕАЭС запретить ввоз авто старше семи лет

Глава одного из департаментов Минпрома Адилбек Бектибаев на обсуждении петиции по утильсбору заявил о планах предложить странам ЕАЭС запретить ввоз авто старше семи лет, передает корреспондент NUR.KZ.

Директор департамента интеграции и международного сотрудничества Министерства промышленности и строительства Адилбек Бектибаев прокомментировал доводы авторов петиции по устареванию автопарка в Казахстане.

"По данным МВД, в Казахстане 2015 год – это был последний год с момента введения утильсбора, когда было большое количество старых авто возрастом старше 2 лет. Тогда только ввели нормативное регулирование – этот год был подготовительный, но после того, как инструмент начал работать, вы видите, здесь в эти годы пошел резкий спад и максимум количество старых авто было от 4 до 10%, но не более.

В 2020-2021 годах начали ввозить транспортные средства из стран ЕАЭС. (...) Была проведена разовая акция по их легализации. В итоге в 2023 году, когда заработал механизм легализации, более 330 тыс. авто (было легализовано – прим. ред.), средний возраст которых составляет 17 лет. Это транспортные средства, многие из которых, большинство, не соответствуют требованиям технических регламентов по безопасности, не соответствуют экологическому классу.

Хочу отметить, что у нас как минимум 80% населения не имеет транспорта, и они имеют право жить в нормальной окружающей среде и дышать чистым воздухом", – сказал он.

Между тем, по его словам, Минпром в любом случае будет вносить изменения во все нормативно-правовые акты, которые не позволят гражданам завозить транспортные средства не для личного пользования.

"Зачастую под этой нормой граждане завозят даже такие транспортные средства как цементовозы, грузовики большие. Они не могут относиться к личному пользованию, это только коммерческая техника. Было предложение от участников рабочей группы – ограничить ввоз в страну транспортных средств возрастом старше 7 лет.

Мы рады бы это сделать, и, соответственно, мы постараемся внести материалы на заседание совета Евразийской экономической комиссии для внесения таких изменений в техрегламент. И если все пять стран нас поддержат единогласно, то в целом на территорию союза не будут ввозиться такие автомобили. В этой части мы берем на себя обязательства проработать", – пояснил спикер.

Ранее сегодня на публичных обсуждениях петиции по отмене утильсбора один из участников отметил, что на мероприятии нет главы Минпрома – присутствует лишь его заместитель.

При этом глава ассоциации "Республиканский союз промышленников вторичной металлургии" Владимир Дворецкий заявил, что если итоговое решение по вопросу утильсбора будет приниматься путем голосования, "то это будет шоу".

Споры вокруг утильсбора в Казахстане

Напомним, в конце мая петиция против утильсбора в Казахстане собрала больше 50 тыс. подписей.

Ее авторы считают, что введение утильсбора 8 лет назад привело к уничтожению конкуренции и, как следствие, к резкому росту цен на автомобили, сельхозтехнику и спецтехнику.

"Выросли цены на все, связанное с автотранспортом и механизацией. (...) Из-за недоступных цен граждане Казахстана перестали обновлять личный автотранспорт, автопарк страны катастрофически постарел", – говорится в тексте петиции.

При этом в январе с предложением снизить цены на утильсбор и первичную регистрацию авто выступали и депутаты мажилиса. Они отмечали, что автопарк страны стареет – высокие таможенные платежи при ввозе авто из других стран приводят к росту конечных цен для покупателя.

В марте в Министерстве промышленности и строительства заявляли, что позиция ведомства в этом вопросе неизменна. По словам представителей ведомства, текущие меры направлены на улучшение конкурентоспособности отечественного производства, а также внутренней инфраструктуры по управлению отходами.

Первый вице-премьер Роман Скляр в своем интервью высказывался о спорах вокруг утилизационного сбора в Казахстане.

Позже министр транспорта РК Марат Карабаев заявлял, что утилизационный сбор необходим.

"Я эту позицию защищал, будучи министром индустрии и инфраструктурного развития. Это необходимая норма для будущего Казахстана. Каждая страна так или иначе защищает свой рынок. Наш рынок также будет защищен", – говорил он.

В конце июня в Минпромышленности заявили, что инициаторы петиции по утильсбору не явились на встречу с рабочей группой, саботируя тем самым посещение завода в Семее.