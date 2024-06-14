Петиция по вопросам утильсбора: в Минпромышленности заявили о провокации

В Министерстве промышленности заявили, что участники рабочей группы по рассмотрению петиции по вопросам утильсбора саботировали посещение завода в Кокшетау, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

По данным министерства, сегодня члены рабочей группы в рамках рассмотрения петиции по вопросам утильсбора прибыли в Кокшетау, чтобы посетить заводы по производству транспортных средств и сельхозтехники.

"Трое активистов-инициаторов петиции при входе на территорию производственного цикла "Камаз-Инжиниринг" начали провоцировать рабочую группу не посещать предприятие, так как им не предоставили запись рабочей группы от 13.06.2024 года. Учитывая то, что С. Бокаев и его сторонники покинули заседание, не дождавшись передачи записи, сотрудники министерства загрузили запись на облако и направили ссылку С. Бокаеву", – отметили в ведомстве.

При этом сообщается, что в Кокшетау трем участникам предложили показывать оператору и снимать то, что им интересно, а после посещения каждого завода, передать им запись на флешке.

"Однако их целью было не посещение, а провокация и они отказались заходить на предприятие", – подчеркнули в Минпроме.

Отмечается, что ссылка на полную запись посещения рабочей группы заводов будет опубликована в социальных сетях Министерства промышленности и строительства.

При этом на прошлой неделе в ведомстве также сообщали, что заседание рабочей группы по рассмотрению петиции по утильсбору не состоялось из-за отказа от участия ее инициаторов.

Споры вокруг утильсбора в Казахстане

Напомним, в конце мая петиция против утильсбора в Казахстане собрала больше 50 тыс. подписей.

Ее авторы считают, что введение утильсбора 8 лет назад привело к уничтожению конкуренции и, как следствие, к резкому росту цен на автомобили, сельхозтехнику и спецтехнику.

"Выросли цены на все, связанное с автотранспортом и механизацией. (...) Из-за недоступных цен граждане Казахстана перестали обновлять личный автотранспорт, автопарк страны катастрофически постарел", – говорится в тексте петиции.

При этом в январе с предложением снизить цены на утильсбор и первичную регистрацию авто выступали и депутаты мажилиса. Они отмечали, что автопарк страны стареет – высокие таможенные платежи при ввозе авто из других стран приводят к росту конечных цен для покупателя.

В марте в Министерстве промышленности и строительства заявляли, что позиция ведомства в этом вопросе неизменна. По словам представителей ведомства, текущие меры направлены на улучшение конкурентоспособности отечественного производства, а также внутренней инфраструктуры по управлению отходами.

Кроме того, на прошлой неделе первый зампремьер-министра Роман Скляр в своем интервью высказывался о спорах вокруг утилизационного сбора в Казахстане.

А несколько дней назад министр транспорта РК Марат Карабаев заявлял, что утилизационный сбор необходим.

"Я эту позицию защищал, будучи министром индустрии и инфраструктурного развития. Это необходимая норма для будущего Казахстана. Каждая страна так или иначе защищает свой рынок. Наш рынок также будет защищен", – говорил он.