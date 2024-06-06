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Заседание Рабочей группы по рассмотрению петиции по утильсбору не состоялось из-за отказа от участия ее инициаторов

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свалка автомобилей. машины лежат друг на друге
Автосвалка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Сегодня в министерстве промышленности и строительства должно было пройти первое заседание Рабочей группы для рассмотрения петиции по вопросам утильсбора, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт ведомства.

В нее вошли депутаты парламента РК, вице-министры промышленности и строительства, экологии и природных ресурсов, финансов, сельского хозяйства, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, культуры и информации РК, заместитель министра иностранных дел РК, представители других заинтересованных госорганов.

Кроме того, в состав Рабочей группы были включены представители общественных объединений, экспертного сообщества, промышленного сектора, а также сторонники отмены утильсбора Санжар Бокаев, Е.Кулбасов, Д.Макешов, Д.Салыков и др. граждане.

Министерством были приглашены все заинтересованные стороны, проработаны необходимые организованные меры для проведения заседания рабочей группы, обеспечена съемка рабочего заседания и протокол заседания.

Следует отметить, что регламент посещения здания министерства промышленности и строительства ― стратегического объекта ― предписывает, что посетители не могут проносить с собой мобильные телефоны и должны оставить их на входе. Однако инициатор петиции С.Бокаев и его представители отказались выполнять требование регламента и заходить на заседание Рабочей группы.

В связи с этим по независящим от Министерства промышленности и строительства РК причинам, заседание пришлось отменить.

"Для участия в заседании собрались депутаты парламента, вице-министры промышленности, представители других государственных органов. Приехали общественники из регионов. Однако нам пришлось отменить намеченное мероприятие, так как инициатор петиции отказался на нем присутствовать и не согласился на то, чтобы министерство предоставило ему видео и стенограмму с заседания Рабочей группы по его завершении", ― отметили в пресс-службе МПС РК.

В министерстве также отметили, что рассчитывают на более конструктивное построение диалога в дальнейшем.

Напомним, ранее сообщалось, что петиция касательно утилизационного сбора, опубликованная на официальном портале E-Petition.kz, собрала необходимое количество подписей для рассмотрения. Авторы петиции считают, что введение утильсбора 8 лет назад привело к уничтожению конкуренции и, как следствие, к резкому росту цен на автомобили, сельхозтехнику и спецтехнику.

Глава Минпрома рассказал, как будут рассматривать петицию против утильсбора, а также сообщил, что была подана еще одна петиция в поддержку промышленности.

Стоит отметить, что в марте в Министерстве промышленности и строительства РК заявляли, что позиция ведомства в этом вопросе неизменна. В ведомстве заявляли, что текущие меры направлены на улучшение конкурентоспособности отечественного производства, а также внутренней инфраструктуры по управлению отходами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2113533-zasedanie-rabochey-gruppy-po-rassmotreniyu-peticii-po-utilsboru-ne-sostoyalos-iz-za-otkaza-ot-uchastiya-ee-iniciatorov/

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