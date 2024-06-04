Создание реестра и обещание взятки: меры против коррупции хотят ужесточить в Казахстане

Депутаты мажилиса рассматривают два законопроекта по совершенствованию антикоррупционного законодательства, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикоррупционную службу.

В мажилисе на данный момент рассматриваются законопроекты, разработанные Антикором:

"О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия коррупции";

"О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам противодействия коррупции".

Как отметили в Антикоре в Telegram, внедрение новелл нацелено на совершенствование борьбы коррупции с учетом международных стандартов и правоприменительной практики. При этом большая их части направлена на реализацию Концепции антикоррупционной политики Казахстана:

Введение публичного реестра коррупционеров будет способствовать формированию в обществе атмосферы нетерпимости к коррупции - когда информация о совершении лицом коррупционного преступления станет публичной, а факт совершения коррупционного преступления - постыдным деянием.

Криминализация обещания/предложения взятки и принятия такого предложения сформирует соответствующую культуру в обществе, где даже разговоры о взятках становятся неприемлемыми, что позволит пресекать взяточничество до ущерба государству.

Предусмотрены поправки по усилению административной ответственности чиновников за незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность, юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений (вводится кратность штрафов, увеличивается срок давности с 3 до 5 лет).

В части искоренения бытовой коррупции предусмотрены поправки по повышению эффективности раскрытия фактов получения работниками банков, вузов, больниц и других государственных и негосударственных организаций незаконного вознаграждения путем вымогательства. Уголовный кодекс дополняется новой статьей за незаконное предоставление вознаграждения. По аналогии со взяточничеством, это позволит привлекать не только берущих, но и их дающих.

Законопроект содержит поправки, направленные на усиление превентивной составляющей противодействия коррупции (регламентация мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов на госслужбе и в квазигоссекторе (введение нового института декларирования личных интересов; признание недействительными актов, принятых в условиях конфликта интересов), введение ответственности за непринятие мер по его предотвращению и урегулированию; усиление ответственности руководителей госорганов и субъектов квазигоссектора за непринятие мер по противодействию коррупции, за неустранение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений и др.).

В настоящее время в мажилисе ведется конструктивная работа на заседаниях рабочей группы с участием депутатов, представителей госорганов и общественности. В целом законопроекты будут усовершенствованы с учетом поправок, вносимых членами рабочей группы.

Отметим, что о создании публичного реестра коррупционеров сообщалось еще в 2019 году. О нем также говорилось в сентябре прошлого года. Еще в 2023 году у Антикора появился Telegram-бот и горячая линия (1414), куда казахстанцы могут сообщить о фактах коррупции.

Ранее Казахстан вошел в десятку стран, наиболее затронутых коррупцией, при этом первое место заняла соседняя Россия. Рейтинг составляли специалисты американского новостного журнала. Публикацию прокомментировали в Антикоре.

В сентябре прошлого года в Казахстане утвердили новые правила вознаграждения за сообщение о коррупции - о них подробнее можно прочитать тут.

Вчера в Антикоре сообщили, что в сфере здравоохранения вскрыты системные коррупционные риски. Также в тот день стало известно, что в отношении полицейских из Алматы начато досудебное расследование - стражей порядка заподозрили в коррупции.

Сегодня представители службы заявили о лишении званий казахстанских лжеспортсменов после проведенного расследования.