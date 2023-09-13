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30 лет независимости Казахстана

У Антикора появился Telegram-бот, куда казахстанцы могут сообщить о фактах коррупции

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Приложение Telegram
Приложение Telegram. Фото: pixabay.com

Антикоррупционная служба Казахстана запустила специальный бот для сообщений о фактах коррупции. Об этом представители ведомства рассказали в своем официальном Telegram-канале.

Как подчеркнули представители Антикора, Telegram-бот был создан для оперативного реагирования на сообщения о коррупционных фактах.

"Через данный чат-бот также можно сообщить информацию о разыскиваемых лицах", – добавили правоохранители.

Ориентировки по разыскиваемым лицам публикуется на официальном сайте Агентства.

Также казахстанцам напомнили, что по другим вопросам граждане могут позвонить по короткому номеру "1424" и получить консультацию.

Напомним, что получение и дача взятки являются уголовными преступлениями в Казахстане.

Так, в статье 366 УК РК установлено наказание за получение лицом, уполномоченным на выполнение госфункций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство.

Такое преступление наказывается штрафом в размере от 20-кратной до 50-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 5 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

При этом наказание за дачу взятки установлено 367-й статьей УК РК.

Так, дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, или лицу, занимающему ответственную государственную должность, либо должностному лицу, а равно должностному лицу иностранного государства или международной организации лично или через посредника наказывается штрафом в размере от 20-кратной до 30-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 5 лет, с конфискацией имущества или без таковой, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2036375-u-antikora-poyavilsya-telegram-bot-kuda-kazahstantsy-mogut-soobschit-o-faktah-korruptsii/

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