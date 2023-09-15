Реестр коррупционеров в Казахстане сделают общедоступным

Антикоррупционная служба планирует сделать реестр коррупционеров общедоступным – в нем будут все данные человека, осужденного за это преступление, сообщается в официальном Telegram-канале службы.

Антикоррупционная служба планирует ввести публичный реестр коррупционеров. Реестр будет включать все данные осужденного человека за коррупцию. Это позволит работодателям проверить потенциального кандидата на чистоту и добропорядочность.

Законодательные инициативы, направленные на совершенствование антикоррупционной политики, были озвучены на заседании общественного совета Агентства по противодействию коррупции в ВКО.

Предлагается усилить ответственность юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений. Кроме того, в парламенте рассматривается вопрос криминализации обещания и предложения взятки.

Под предложением взятки будет пониматься устное или письменное, в том числе в электронной форме четкое и внятное высказывание о предложении взятки, а под обещанием взятки – такое высказывание с уведомлением о времени, месте, способе предоставления взятки.

Эти изменения в законы, как уверяют в Генпрокуратуре, внесут значительный вклад в вопросы противодействия коррупции. Кроме того, они подготовлены по рекомендации авторитетных международных организаций, таких как ГРЕКО, ОЭСР.

Отметим, что о создании публичного реестра коррупционеров сообщалось еще в 2019 году. По словам властей, данная мера должна была повысить доверие среди населения.

Напомним, на днях у Антикора появился Telegram-бот, куда казахстанцы могут сообщить о фактах коррупции. Также по этому вопросу можно обратиться по номеру 1424.

Недавно наша страна вошла в десятку стран, наиболее затронутых коррупцией, при этом первое место заняла соседняя Россия. Рейтинг составляли специалисты американского новостного журнала. Советник председателя Антикоррупционной службы РК Арман Алибек прокомментировал публикацию.

К слову, в Казахстане вступили в силу новые правила вознаграждения за сообщение о коррупции. Основная задача данного нововведения – побудить граждан к активной борьбе со взяточничеством.

Так, лица, сообщившие о коррупции на сумму менее 1 000 МРП (3,45 млн тенге на 2023 год), могут получить следующее вознаграждение:

по административным делам о коррупционных правонарушениях – 30 МРП, или 103 500 тенге;

по уголовным делам о коррупционных преступлениях небольшой тяжести – 40 МРП или 138 000 тенге;

по уголовным делам о коррупционных преступлениях средней тяжести – 50 МРП, или 172 500 тенге;

по уголовным делам о тяжких коррупционных преступлениях – 70 МРП, или 241 500 тенге;

по уголовным делам об особо тяжких коррупционных преступлениях – 100 МРП, или 345 000 тенге.

Более подробно о вознаграждениях можно прочитать здесь.