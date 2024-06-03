Системные коррупционные риски выявил Антикор в сфере здравоохранения Казахстана

В сфере здравоохранения вскрыты системные коррупционные риски, заявили в Антикоррупционной службе, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Антикоррупционной службой был проведен внешний анализ коррупционных рисков в сферах медицины и фармации.

За последние три года расходы государства на систему здравоохранения увеличились в 1,5 раза и составили 5,8 трлн тенге (в 2021 году - 1,6 трлн тенге, 2022 году - 1,7 трлн тенге, 2023 году - 2,5 трлн тенге), отметили в Антикоре. А в 2027 году долю расходов на медицину в общем объеме ВВП планируется довести до 5% (в 2023 г. – 3,8 %).

Подчеркивается, что коррупционные проявления и многочисленные финансовые нарушения снижают эффективность государственных мер, направленных на развитие данной сферы.

"По результатам внешнего анализа установлены коррупционные риски на всех стадиях оборота лекарственных средств и медицинского оборудования, начиная с процесса планирования объема закупа лекарств и медицинских изделий, их приобретения, до сервисного обслуживания медтехники и заключения долгосрочных договоров (оффтейк-контрактов) с отечественными товаропроизводителями. Выявлены факты завышения потребности лекарственных средств, стоимости приобретаемых товаров и услуг, несвоевременного закупа вакцин от различных заболеваний, закупа невостребованного оборудования, а также начисления необоснованных выплат", - заявили в ведомстве.

Анализ показал, что к причинам вышеперечисленных фактов относятся недостаточная автоматизация механизмов планирования закупа, несовершенство информационных систем и баз данных, отсутствие конкуренции среди поставщиков, дискреционные полномочия должностных лиц, ненадлежащий ведомственный контроль и др.

В связи с этим агентством совместно с министерством здравоохранения утверждена Дорожная карта по устранению выявленных коррупционных рисков.

В апреле этого года системные коррупционные риски вскрыли сотрудники Антикора в сфере спорта в Казахстане. Подчеркивалось, агентством с начала текущего года зарегистрировано 39 коррупционных преступлений в сфере спорта.

А на днях в ведомстве заявили касательно коррупции в сфере спорта, что средства не доходят до целей.

Также пару месяцев назад Антикор ВКО выявил коррупционные риски в сфере здравоохранения области