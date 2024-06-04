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Казахстанских лжеспортсменов лишили званий после расследования Антикора

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Мужчина и женщина занимаются спортом
Мужчина и женщина занимаются спортом: Freepik

Антикоррупционная служба РК начала досудебное расследование по необоснованному присвоению спортивных званий, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

По данным Антикора, в ходе мониторинга социальной сети изучено видеообращение казахстанского бойца смешанных единоборств Ашимова А. о необоснованном присвоении лжеспортсменам спортивных званий "заслуженного тренера Республики Казахстан" и "мастера спорта международного класса Республики Казахстан".

Антикоррупционная служба отреагировала на указанную публикацию и зарегистрировала досудебное расследование. По представлению Агентства лжеспортсмены лишены спортивных званий.

"По итогам внешнего анализа коррупционных рисков Агентством в адрес Министерства туризма и спорта внесены рекомендации по устранению коррупционных рисков.

Рекомендовано ратифицировать международные стандарты об ответственности за злоупотребления в спорте, централизовать финансирование спорта высших достижений, внедрить Национальную цифровую платформу Е-sport, содержащую полные данные по лицам, занятым в сфере спорта, инфраструктуре, спортивным мероприятиям и достижениям, позволяющую оценить результаты финансирования спорта высших достижений.

Это предусматривает создание единого хранилища данных о спортсменах, инфраструктуре, соревнованиях и достижениях и позволит исключить коррупционные риски в сфере спорта. Досудебное расследование продолжается", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Антикор провел анализ коррупционных рисков в сфере спорта и выявил нарушения, способствующие нерациональным тратам и хищению госсредств.

"С 2018 года бюджет спортивной отрасли вырос в 2 раза и составил 1,4 трлн тенге. На следующие 3 года запланировано выделение еще 1,3 трлн тенге. Несмотря на значительное финансирование, Казахстан продолжает занимать низкие позиции в олимпийских медальных зачетах и Всемирном спортивном рейтинге, а также признан одной из коррумпированных стран по количеству подозрительных матчей (4-е место в антирейтинге международной организации Sportradar)", - отмечалось в сообщении.

В марте этого года Антикор сообщил о задержании бывшего вице-министра культуры и спорта. До этого в Telegram-каналах была опубликована информация касательно задержания Ерлана Кожагапанова, который прежде занимал должность вице-министра культуры и спорта.

Ранее сообщалось, что в отношении полицейских из Алматы начато досудебное расследование - стражей порядка заподозрили в коррупции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2111901-kazahstanskih-lzhesportsmenov-lishili-zvaniy-posle-rassledovaniya-antikora/

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