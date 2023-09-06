Новые правила вознаграждения за сообщение о коррупции утвердили в Казахстане

Взятка. Иллюстративное фото: skaman306/GettyImages

Для эффективной борьбы с коррупцией необходимо активное участие населения. А для этого нужно добиться обеспечения хорошего вознаграждения и защиты информаторов. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

29 августа 2023 года был принят приказ Председателя Антикоррупционной службы "Об утверждении Правил поощрения лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих (оказавших) содействие в противодействии коррупции".

Документ вступит в силу 15 сентября текущего года. При этом его основная задача – побудить казахстанцев к активной борьбе со взяточничеством.

Награждение за сообщение о коррупции

Казахстанцы, сообщившие о коррупции на сумму менее 1 000 МРП (3,45 млн тенге на 2023 год) могут получить следующее вознаграждение:

по административным делам о коррупционных правонарушениях – 30 МРП или 103 500 тенге ;

; по уголовным делам о коррупционных преступлениях небольшой тяжести – 40 МРП или 138 000 тенге ;

; по уголовным делам о коррупционных преступлениях средней тяжести – 50 МРП или 172 500 тенге ;

; по уголовным делам о тяжких коррупционных преступлениях – 70 МРП или 241 500 тенге ;

; по уголовным делам об особо тяжких коррупционных преступлениях – 100 МРП или 345 000 тенге.

А если сумма взятки превысит 1000 МРП, то вознаграждение составит 10% от суммы самой взятки или причиненного ею ущерба. Но максимальная награда не может превысить 4 000 МРП или 13,8 млн тенге.

Деньги. Иллюстративное фото: Getty Images/Yevgeniy Sambulov

Как получить поощрение

Чтобы получить награду, лицо, сообщившее о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающее (оказавшее) содействие в противодействии коррупции, обращается в орган, осуществлявший досудебное расследование, либо в орган, возбудивший дело об административном коррупционном правонарушении.

Понадобится представить следующие документы:

заявление на поощрение за оказанное содействие в противодействии коррупции специальной по форме;

документ, удостоверяющий личность (удостоверение личности, удостоверение лица без гражданства, вид на жительство иностранца), в оригинале либо посредством сервиса цифровых документов;

справка с банка второго уровня о наличии и номере текущего банковского счета указанного лица в национальной валюте.

При этом поощрение выплатят только после вступления в силу решения суда о наложении административного взыскания или обвинительного приговора.

Активных граждан защитят

Казахстанцы ранее не стремились сообщать о коррупции, несмотря на наличие денежного вознаграждения. Причина такого поведения – страх за последствия и риск потери своей должности.

Но согласно статьям 24–24-4 закона "О противодействии коррупции", которые были введены в действие в этом году, информаторы (сообщившие о коррупции) находятся под защитой государства в соответствии с уголовно-процессуальным и трудовым кодексами, а также законом РК "О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе".

С ними заключается специальное соглашение и гарантируется защита информатора в судебном процессе.

Также предоставляются существенные гарантии для защиты его трудовых прав, включая участие представителя Антикора при трудовых спорах с работодателем после сообщения о взятках.

Напомним, что ранее были названы наиболее коррумпированные по мнению населения регионы Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2035342-novye-pravila-voznagrazhdeniya-za-soobschenie-o-korruptsii-utverdili-v-kazahstane/