Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Новые правила вознаграждения за сообщение о коррупции утвердили в Казахстане

Опубликовано:

Передача взятки при рукопожатии
Взятка. Иллюстративное фото: skaman306/GettyImages

Для эффективной борьбы с коррупцией необходимо активное участие населения. А для этого нужно добиться обеспечения хорошего вознаграждения и защиты информаторов. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

29 августа 2023 года был принят приказ Председателя Антикоррупционной службы "Об утверждении Правил поощрения лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих (оказавших) содействие в противодействии коррупции".

Документ вступит в силу 15 сентября текущего года. При этом его основная задача – побудить казахстанцев к активной борьбе со взяточничеством.

Награждение за сообщение о коррупции

Казахстанцы, сообщившие о коррупции на сумму менее 1 000 МРП (3,45 млн тенге на 2023 год) могут получить следующее вознаграждение:

  • по административным делам о коррупционных правонарушениях – 30 МРП или 103 500 тенге;
  • по уголовным делам о коррупционных преступлениях небольшой тяжести – 40 МРП или 138 000 тенге;
  • по уголовным делам о коррупционных преступлениях средней тяжести – 50 МРП или 172 500 тенге;
  • по уголовным делам о тяжких коррупционных преступлениях – 70 МРП или 241 500 тенге;
  • по уголовным делам об особо тяжких коррупционных преступлениях – 100 МРП или 345 000 тенге.

А если сумма взятки превысит 1000 МРП, то вознаграждение составит 10% от суммы самой взятки или причиненного ею ущерба. Но максимальная награда не может превысить 4 000 МРП или 13,8 млн тенге.

Девушка передает деньги другой девушке
Деньги. Иллюстративное фото: Getty Images/Yevgeniy Sambulov

Как получить поощрение

Чтобы получить награду, лицо, сообщившее о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающее (оказавшее) содействие в противодействии коррупции, обращается в орган, осуществлявший досудебное расследование, либо в орган, возбудивший дело об административном коррупционном правонарушении.

Понадобится представить следующие документы:

  • заявление на поощрение за оказанное содействие в противодействии коррупции специальной по форме;
  • документ, удостоверяющий личность (удостоверение личности, удостоверение лица без гражданства, вид на жительство иностранца), в оригинале либо посредством сервиса цифровых документов;
  • справка с банка второго уровня о наличии и номере текущего банковского счета указанного лица в национальной валюте.

При этом поощрение выплатят только после вступления в силу решения суда о наложении административного взыскания или обвинительного приговора.

Активных граждан защитят

Казахстанцы ранее не стремились сообщать о коррупции, несмотря на наличие денежного вознаграждения. Причина такого поведения – страх за последствия и риск потери своей должности.

Но согласно статьям 24–24-4 закона "О противодействии коррупции", которые были введены в действие в этом году, информаторы (сообщившие о коррупции) находятся под защитой государства в соответствии с уголовно-процессуальным и трудовым кодексами, а также законом РК "О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе".

С ними заключается специальное соглашение и гарантируется защита информатора в судебном процессе.

Также предоставляются существенные гарантии для защиты его трудовых прав, включая участие представителя Антикора при трудовых спорах с работодателем после сообщения о взятках.

Напомним, что ранее были названы наиболее коррумпированные по мнению населения регионы Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2035342-novye-pravila-voznagrazhdeniya-za-soobschenie-o-korruptsii-utverdili-v-kazahstane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.