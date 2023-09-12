Казахстан попал в рейтинг самых коррумпированных стран: в Антикоре разъяснили ситуацию

Советник председателя Антикоррупционной службы Казахстана Арман Алибек на прокомментировал новости о том, что Казахстан попал в рейтинг самых коррумпированных стран.

Как напомнил Арман Алибек, на днях американский новостной журнал US News опубликовал рейтинг самых коррумпированных стран. Казахстан вошел в десятку стран, наиболее затронутых коррупцией, при этом первое место заняла соседняя Россия.

Советник главы Антикора отметил, что изучил опубликованный рейтинг вместе с коллегами и решил дать разъяснения по некоторым моментам.

По словам Армана Алибека, указанный опрос не представлен как официально существующие рейтинги о состоянии коррупции. Он не имеет в своей основе методики оценки уровня коррумпированности государств и не преследует такой цели.

"Интересно, что в список оцениваемых стран вошли всего 87 стран. Хотя даже стран-членов ООН свыше 190. Почему из этого списка выкинули остальные страны, знают только авторы опроса", - отметил Алибек.

Он также пишет, что сам опрос проводился по 10 категориям.

"Но если категории "Туризм", "Открытость для бизнеса", "Продвинутость" еще понятны, то как можно определить уровень коррупции по шкале "Сексуальность"? И, судя по оценке авторов опроса, мы совсем не сексуальный народ - всего на 3,7 процента.

Еще один важный факт. В оценке участвовали жители лишь 36 стран. А оценивали они, еще раз повторюсь, 87 стран. То есть среди респондентов отсутствует граждане 51 страны. Значит, участвующие в опросе могли вообще никогда не посещать Казахстан, а оценку давали лишь со слов сторонних лиц или информации, полученной из открытых источников, в том числе и из фильма "Борат", - говорится в посте.

Он также пишет, что суть рейтинга заключается в оценке восприятия для возможности потенциального посещения или проживания в туристических целях, а не для определения коррумпированности стран.

Кроме того, по словам Армана Алибека, ни один существующий рейтинг не оценивает реальный уровень коррупции страны, а лишь дает значение о его восприятии тем или иным кругом лиц.

В Антикоре отметили, что сейчас существуют несколько мировых институтов оценки восприятия коррупции - Индекс восприятия коррупции "Транспаренси Интернешнл", Индекс контроля коррупции Всемирного банка, Индекс верховенства закона (World Justice Project) по отсутствию коррупции.

Однако зачастую оценка этих институтов не совпадает, а иногда и полностью противоположна рейтингу US News.

Алибек напомнил, что Казахстан за последние несколько лет провел широкий фронт работы с позиции международных стандартов ОЭСР и ГРЕКО Совета Европы и практики передовых стран.

"Обозначено три основных вектора работы: человек не должен хотеть быть коррумпированным, не должен иметь возможности быть коррумпированным и должен бояться быть коррумпированным.

Это "три кита", на которых выстроена работа Антикоррупционной службы и всех государственных органов в противодействии коррупции", - пишет советник главы Антикора.

Он добавил, что одним из действенных методов борьбы с коррупцией является цифровизация. А по итогам 2022 года Казахстан занял 8-е место в Индексе онлайн услуг и 28-е место - в Индексе развития электронного правительства.

Напомним, ранее в Казахстане утвердили новые правила вознаграждения за сообщение о коррупции. Так, казахстанцы, сообщившие о коррупции на сумму менее 1 000 МРП (3,45 млн тенге на 2023 год), могут получить следующее вознаграждение:

по административным делам о коррупционных правонарушениях - 30 МРП, или 103 500 тенге ;

; по уголовным делам о коррупционных преступлениях небольшой тяжести - 40 МРП, или 138 000 тенге ;

; по уголовным делам о коррупционных преступлениях средней тяжести - 50 МРП, или 172 500 тенге ;

; по уголовным делам о тяжких коррупционных преступлениях - 70 МРП, или 241 500 тенге ;

; по уголовным делам об особо тяжких коррупционных преступлениях - 100 МРП, или 345 000 тенге.

А если сумма взятки превысит 1000 МРП, то вознаграждение составит 10% от суммы самой взятки или причиненного ею ущерба. Но максимальная награда не может превысить 4 000 МРП, или 13,8 млн тенге.

Как можно получить вознаграждение, читайте здесь.

При этом эксперты отмечали, что, несмотря на наличие денежного вознаграждения, ранее казахстанцы не спешили сообщать в компетентные органы о коррупции. Причина такого поведения - страх за последствия и риск потери своей должности.