Антикор начал расследование в отношении полицейских в Алматы

В отношении полицейских из Алматы начато досудебное расследование - стражей порядка заподозрили в коррупции, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в Telegram-канале Антикоррупционной службе, 17 мая в соцсетях появилось видео, на котором зафиксирован факт передачи денег сотрудникам полиции Алматы.

"Антикоррупционная служба своевременно отреагировала на указанную публикацию и зарегистрировала досудебное расследование в отношении сотрудников Департамента полиции Алматы по факту получения взятки за непринятие мер административного характера в отношении иностранного гражданина", - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас расследование продолжается.

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Напомним, ранее сообщалось, что в Восточно-Казахстанской области 9 человек, включая подполковника полиции, предстали перед судом. Сотрудник правоохранительного органа обвинялся в получении взятки, трое - в даче взятки должностному лицу, остальные пятеро - в пособничестве в даче взятки и посредничестве во взяточничеств.

По данным суда, правоохранитель с октября по декабрь 2022 года получил взятку в сумме 100 тыс. тенге за незаконную выдачу актов приема-передачи и разрешений на получение незарегистрированных в РФ водворенных на штрафстоянку автотранспортных средств.

А в Костанае два бывших полицейских получили по 7 лет лишения свободы за получение взяток от нескольких водителей, которые превышали скорость на дорогах.

Позже сообщалось, что в ряде регионов Казахстана осудили нескольких полицейских начальников. Все они предстали перед судом за системную коррупцию.