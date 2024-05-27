Новый комитет МВД создадут в Казахстане

В МВД Казахстана планируют образовать еще один комитет, который будет заниматься противодействием наркопреступности, передает NUR.KZ со ссылкой на портал "Открытые НПА".

Представители МВД опубликовали проект постановления о создании Комитета по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел РК.

По данным МВД, новый комитет появится путем преобразования Департамента по противодействию наркопреступности МВД.

"Его подразделения будут наделены дополнительными полномочиями и штатной численностью для надлежащего осуществления функций по формированию и реализации государственной наркополитики", – говорится в пресс-релизе ведомства.

Для этого ведомством также вносятся соответствующие поправки в положение о Министерстве внутренних дел, правила обеспечения служебным жильем сотрудников ОВД и другие нормативные правовые акты утверждаемые правительством РК.

Также отмечается, что принятие проекта не повлечет социально-экономических и правовых последствий.

На прошлой неделе представители МВД заявляли, что за последние годы Казахстан стал эпицентром наркопроизводства в Центральной Азии.

Позже юрист Тимур Иксанов говорил о "невидимых членов наркокартеля", которые действуют в Казахстане, но остаются в тени.

При этом в середине марта Касым-Жомарт Токаев высказывался о проблеме производства и употребления наркотиков в Казахстане.

Тогда президент предлагал максимально усилить ответственность за производство наркотических веществ, приравняв его к самым тяжким преступлениям.

Ранее также президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании коллегии МВД, требовал усилить борьбу с распространением наркотиков в стране.

А в конце января депутат Даулет Турлыханов отмечал, что масштабы распространения наркотиков в Казахстане могут угрожать стране. По его словам, с января по ноябрь 2023 года в стране было зарегистрировано 7 тысяч уголовных преступлений, связанных с наркотиками. Это на 10,1% больше, чем в 2022 году.

При этом в середине марта прошлого года правительство поддержало комплексный план борьбы с наркоманией и наркобизнесом в Казахстане на 2023-2025 годы.

Также в начале июля прошлого года сообщалось, что правительство планирует выделить 53,1 млрд тенге на борьбу с наркоманией и наркобизнесом в Казахстане.