Новый комитет МВД создадут в Казахстане
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В МВД Казахстана планируют образовать еще один комитет, который будет заниматься противодействием наркопреступности, передает NUR.KZ со ссылкой на портал "Открытые НПА".
Представители МВД опубликовали проект постановления о создании Комитета по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел РК.
По данным МВД, новый комитет появится путем преобразования Департамента по противодействию наркопреступности МВД.
"Его подразделения будут наделены дополнительными полномочиями и штатной численностью для надлежащего осуществления функций по формированию и реализации государственной наркополитики", – говорится в пресс-релизе ведомства.
Для этого ведомством также вносятся соответствующие поправки в положение о Министерстве внутренних дел, правила обеспечения служебным жильем сотрудников ОВД и другие нормативные правовые акты утверждаемые правительством РК.
Также отмечается, что принятие проекта не повлечет социально-экономических и правовых последствий.
На прошлой неделе представители МВД заявляли, что за последние годы Казахстан стал эпицентром наркопроизводства в Центральной Азии.
Позже юрист Тимур Иксанов говорил о "невидимых членов наркокартеля", которые действуют в Казахстане, но остаются в тени.
При этом в середине марта Касым-Жомарт Токаев высказывался о проблеме производства и употребления наркотиков в Казахстане.
Тогда президент предлагал максимально усилить ответственность за производство наркотических веществ, приравняв его к самым тяжким преступлениям.
Ранее также президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании коллегии МВД, требовал усилить борьбу с распространением наркотиков в стране.
А в конце января депутат Даулет Турлыханов отмечал, что масштабы распространения наркотиков в Казахстане могут угрожать стране. По его словам, с января по ноябрь 2023 года в стране было зарегистрировано 7 тысяч уголовных преступлений, связанных с наркотиками. Это на 10,1% больше, чем в 2022 году.
При этом в середине марта прошлого года правительство поддержало комплексный план борьбы с наркоманией и наркобизнесом в Казахстане на 2023-2025 годы.
Также в начале июля прошлого года сообщалось, что правительство планирует выделить 53,1 млрд тенге на борьбу с наркоманией и наркобизнесом в Казахстане.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2107731-novyy-komitet-mvd-sozdadut-v-kazahstane/