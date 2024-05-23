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Казахстан стал эпицентром производства наркотиков в Центральной Азии, заявили в МВД

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Парень передает наркотики
Наркотики. Иллюстративное фото: sturti/Getty Images

На заседании общественной палаты в мажилисе обсудили вопросы противодействия обороту наркотиков в стране – по данным МВД, Казахстан стал эпицентром их производства в ЦА, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили представители МВД, за последние 4 года оборот "синтетики" увеличился в стране в 10 раз.

"За последние годы Казахстан стал эпицентром наркопроизводства в Центральной Азии. Наша "синтетика" уже активно насыщает "рынки" Кыргызстана и Узбекистана. И это несмотря на достаточно жесткие меры наказания за наркотики.

Проблема здесь – использование легальных химикатов и оборудования. Это вещества, различные реакторы, конденсаторы и испарители. Однако реальная ответственность за их незаконный оборот отсутствует. Уголовно наказуемыми являются лишь контрабанда прекурсоров (вещество для производства – прим. ред.) и сбыт оборудования для нарколабораторий", – заявил замглавы МВД Марат Кожаев.

Он добавил, что из-за отсутствия прописанного в законе наказания правоохранительным органам приходится ждать когда "варщики" наркотиков приступят к реализации товара.

"В этой связи рассматриваемым сегодня законопроектом предусмотрено усиление ответственности за незаконный оборот прекурсоров и указанного оборудования. (…) В случае принятия поправок, незаконное производство наркотиков будет наказываться лишением свободы на срок от 15 до 20 лет, или пожизненно", – сообщил Кожаев.

Напомним, в середине марта Касым-Жомарт Токаев высказывался о проблеме производства и употребления наркотиков в Казахстане.

Тогда президент предлагал максимально усилить ответственность за производство наркотических веществ, приравняв его к самым тяжким преступлениям.

Ранее также президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании коллегии МВД, требовал усилить борьбу с распространением наркотиков в стране.

А в конце января депутат Даулет Турлыханов отмечал, что масштабы распространения наркотиков в Казахстане могут угрожать стране. По его словам, с января по ноябрь 2023 года в стране было зарегистрировано 7 тысяч уголовных преступлений, связанных с наркотиками. Это на 10,1% больше, чем в 2022 году.

Кроме того, несколько дней назад замглавы Департамента по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов рассказывал, что в Казахстане хотят ввести административную ответственность для наркозависимых, чтобы иметь возможность ставить их на учет в принудительном порядке.

При этом в середине марта прошлого года правительство поддержало комплексный план борьбы с наркоманией и наркобизнесом в Казахстане на 2023-2025 годы.

Тогда отмечалось, что, по мнению экспертов, фактическое количество наркозависимых в 5 раз превышает официальные данные. Экс-глава МВД Марат Ахметжанов сообщал, что планируется внедрение системы скрининга среди школьников, что позволит объективно оценить уровень наркотизации общества, а также выявлять наркозависимых на ранней стадии, в особенности среди подростков.

Кроме того, он называл факторы, которые негативно влияют на ситуацию с наркотиками в Казахстане.

Также в начале июля прошлого года сообщалось, что правительство планирует выделить 53,1 млрд тенге на борьбу с наркоманией и наркобизнесом в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2105961-kazahstan-stal-epicentrom-proizvodstva-narkotikov-v-centralnoy-azii-zayavili-v-mvd/

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