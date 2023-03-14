Ввести скрининг на наркотики среди школьников хотят в Казахстане
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Правительство на заседании поддержало комплексный план борьбы с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы. Документом предусматривается введение системы скрининга, передает корреспондент NUR.KZ.
Представил документ глава МВД Марат Ахметжанов. Он заявил, что сегодня в стране нет точного и достоверного учета наркозависимых.
"По мнению экспертов, фактическое количество наркозависимых в 5 раз превышает официальные данные. Для формирования полноценного отчета необходимо получать сведения из различных источников.
К сожалению, на сегодня выявляются факты употребления наркотиков среди учеников. Поэтому в будущем планируется внедрение системы скрининга", – сообщил министр.
По его словам, это позволит объективно оценить уровень наркотизации общества, а также выявлять наркозависимых на ранней стадии, в особенности среди подростков.
Премьер-министр Алихан Смаилов поинтересовался, как будут внедрять скрининг по выявлению наркозависимых – ведь ранее, как отметил премьер, эта тема вызывала неоднозначную реакцию общества.
Вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев напомнил, что сейчас на наркотики и психоактивные вещества граждан проверяют однократно только при поступлении на работу, учебу, при получении водительского удостоверения или разрешения на ношение и хранение оружия.
"Планируется рассмотреть законодательство на проведение скринингов при проведении профилактических осмотров в отдельных группах, таких как работающая молодежь, водители общественного транспорта, сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие.
Мировой опыт показывает, что принудительное тестирование на наркотики нарушает право на неприкосновенность частной жизни. Поэтому параллельно планируется расширить использование скрининговых опросник-тестов на алкоголь и причастность к психоактивным веществам. Данный вид скрининга не нарушает прав человека, доступен и малозатратен и подходит для всех перечисленных групп населения", – пояснил Султангазиев.
По его данным, в Казахстане на динамическом наблюдении вследствие употребления психоактивных веществ состоит 108 851 человек, из них с алкогольной зависимостью - 90 608 человек, с зависимостью от наркотических веществ - 18 243 человека. В частности, среди лиц с наркозависимостью - 1498 женщин и 97 несовершеннолетних.
Что такое наркотики и чем они опасны
Согласно информации на сайте Советской психоневрологической больницы, наркотики – это химические вещества растительного или синтетического происхождения, способные вызывать изменение психического состояния, систематическое применение которых приводит к зависимости.
Наркомания – заболевание, обусловленное зависимостью от наркотического средства или психотропного вещества.
В результате употребления наркотиков формируется психическая и физическая зависимость. Скорость формирования зависимости и ее тяжесть могут быть разными: влияет возраст, частота употребления, особенности организма.
К тяжелым последствиям можно отнести психозы, развивающиеся в результате длительной интоксикации. По своему течению психозы напоминают шизофрению, плохо поддаются лечению, имеют склонность к затяжному течению.
Опыты на животных показали, что даже при недолговременном употреблении наркотики убивают клетки головного мозга, вырабатывающие серотонин – вещество, с помощью которого мозг контролирует перепады настроения.
Последствия употребления наркотиков:
- огромный риск заражения ВИЧ и гепатитом;
- поражения печени и мозга;
- снижение иммунитета и, как следствие, подверженность инфекционным заболеваниям;
- заболевания вен;
- разрушения зубов из-за нарушения кальциевого обмена;
- импотенция;
- снижение уровня интеллекта.
В Казахстане список наркотических веществ, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, утверждает правительство. Ознакомиться с этим списком можно здесь.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012791-vvesti-skrining-na-narkotiki-sredi-shkolnikov-hotyat-v-kazahstane/