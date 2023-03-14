Ввести скрининг на наркотики среди школьников хотят в Казахстане

Наркотики. Иллюстративное фото: Peter Dazeley/Getty Images

Правительство на заседании поддержало комплексный план борьбы с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы. Документом предусматривается введение системы скрининга, передает корреспондент NUR.KZ.

Представил документ глава МВД Марат Ахметжанов. Он заявил, что сегодня в стране нет точного и достоверного учета наркозависимых.

"По мнению экспертов, фактическое количество наркозависимых в 5 раз превышает официальные данные. Для формирования полноценного отчета необходимо получать сведения из различных источников.

К сожалению, на сегодня выявляются факты употребления наркотиков среди учеников. Поэтому в будущем планируется внедрение системы скрининга", – сообщил министр.

По его словам, это позволит объективно оценить уровень наркотизации общества, а также выявлять наркозависимых на ранней стадии, в особенности среди подростков.

Премьер-министр Алихан Смаилов поинтересовался, как будут внедрять скрининг по выявлению наркозависимых – ведь ранее, как отметил премьер, эта тема вызывала неоднозначную реакцию общества.

Вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев напомнил, что сейчас на наркотики и психоактивные вещества граждан проверяют однократно только при поступлении на работу, учебу, при получении водительского удостоверения или разрешения на ношение и хранение оружия.

"Планируется рассмотреть законодательство на проведение скринингов при проведении профилактических осмотров в отдельных группах, таких как работающая молодежь, водители общественного транспорта, сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие.

Мировой опыт показывает, что принудительное тестирование на наркотики нарушает право на неприкосновенность частной жизни. Поэтому параллельно планируется расширить использование скрининговых опросник-тестов на алкоголь и причастность к психоактивным веществам. Данный вид скрининга не нарушает прав человека, доступен и малозатратен и подходит для всех перечисленных групп населения", – пояснил Султангазиев.

По его данным, в Казахстане на динамическом наблюдении вследствие употребления психоактивных веществ состоит 108 851 человек, из них с алкогольной зависимостью - 90 608 человек, с зависимостью от наркотических веществ - 18 243 человека. В частности, среди лиц с наркозависимостью - 1498 женщин и 97 несовершеннолетних.

Что такое наркотики и чем они опасны

Согласно информации на сайте Советской психоневрологической больницы, наркотики – это химические вещества растительного или синтетического происхождения, способные вызывать изменение психического состояния, систематическое применение которых приводит к зависимости.

Наркомания – заболевание, обусловленное зависимостью от наркотического средства или психотропного вещества.

В результате употребления наркотиков формируется психическая и физическая зависимость. Скорость формирования зависимости и ее тяжесть могут быть разными: влияет возраст, частота употребления, особенности организма.

К тяжелым последствиям можно отнести психозы, развивающиеся в результате длительной интоксикации. По своему течению психозы напоминают шизофрению, плохо поддаются лечению, имеют склонность к затяжному течению.

Опыты на животных показали, что даже при недолговременном употреблении наркотики убивают клетки головного мозга, вырабатывающие серотонин – вещество, с помощью которого мозг контролирует перепады настроения.

Последствия употребления наркотиков:

огромный риск заражения ВИЧ и гепатитом;

поражения печени и мозга;

снижение иммунитета и, как следствие, подверженность инфекционным заболеваниям;

заболевания вен;

разрушения зубов из-за нарушения кальциевого обмена;

импотенция;

снижение уровня интеллекта.

В Казахстане список наркотических веществ, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, утверждает правительство. Ознакомиться с этим списком можно здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012791-vvesti-skrining-na-narkotiki-sredi-shkolnikov-hotyat-v-kazahstane/