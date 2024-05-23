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О невидимых членах наркокартеля в Казахстане заявил юрист

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Человек держит маску
Маска. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня на заседании общественной палаты мажилиса по вопросам противодействия наркотикам заявили о существовании в Казахстане "невидимых членов наркокартеля", передает корреспондент NUR.KZ.

"Невидимые лица, которые не подлежат уголовной ответственности, то есть кураторы в наркобизнесе – это и есть члены наркокартеля. Те, кого мы ловим, закладчики – это их пушечное мясо, разменный материал. Наркокартель продумал гениальную стратегию, от которой мы отстаем в борьбе с ними на идейном уровне – они остаются неуязвимыми, ни один член наркокартеля не попадает в лапы нашего правосудия.

Для этого они берут нашу молодежь – у них прекрасные вербовщики, руководители, гении мирового масштаба, которые разрабатывают программы, – а наша молодежь, попадаясь в лапы наркокартеля, становится этими закладчиками", – заявил юрист Тимур Иксанов.

По его мнению, чтобы поймать членов наркокартеля в Казахстане, нужно изменить стратегию.

"Чтобы поймать и обезвредить члена наркокартеля, то есть куратора (…) того закладчика, которого взяли, они (правоохранительные органы – прим. ред.) должны с ним играть, чтобы выходить дальше, но они этого не могут, так как статья особо тяжкая.

Хлопнули (закладчика – прим. ред.) с тремя граммами синтетики, и следователь, прокуратура, суды, что делают – арестовывают. Законно по особо тяжкому он не может находиться на свободе. Все, мы им ломаем всю игру. На этом расследование останавливается, закладчик идет в тюрьму на 10-15-20 лет, а неустановленное лицо остается неустановленным.

Члены наркокартеля, которые нас убивают, нацию убивают, против них никто не работает не потому что не хотят, а потому что не могут – законодательство не дает оперативнику выходить на наркокартель и уничтожать его", – добавил спикер.

Потому Иксанов предложил давать возможность закладчикам после поимки снижать срок, если они помогут следствию.

Ранее представители МВД заявили, что за последние годы Казахстан стал эпицентром наркопроизводства в Центральной Азии.

При этом в середине марта Касым-Жомарт Токаев высказывался о проблеме производства и употребления наркотиков в Казахстане.

Тогда президент предлагал максимально усилить ответственность за производство наркотических веществ, приравняв его к самым тяжким преступлениям.

Ранее также президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании коллегии МВД, требовал усилить борьбу с распространением наркотиков в стране.

А в конце января депутат Даулет Турлыханов отмечал, что масштабы распространения наркотиков в Казахстане могут угрожать стране. По его словам, с января по ноябрь 2023 года в стране было зарегистрировано 7 тысяч уголовных преступлений, связанных с наркотиками. Это на 10,1% больше, чем в 2022 году.

При этом в середине марта прошлого года правительство поддержало комплексный план борьбы с наркоманией и наркобизнесом в Казахстане на 2023-2025 годы.

Также в начале июля прошлого года сообщалось, что правительство планирует выделить 53,1 млрд тенге на борьбу с наркоманией и наркобизнесом в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2105994-o-nevidimyh-chlenah-narkokartelya-v-kazahstane-zayavil-yurist/

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