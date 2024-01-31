"Наркотики прижились в стране": депутат Турлыханов заявил о серьезной угрозе для Казахстана

Депутат Даулет Турлыханов на пленарном заседании Мажилиса заявил, что масштабы распространения наркотиков в Казахстане могут угрожать стране, передает корреспондент NUR.KZ.

Даулет Турлыханов в своем запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова поднял проблему распространения наркотиков в Казахстане.

"На сегодня одной из наиболее актуальных задач является профилактика наркомании и наркопреступности, формирование в обществе культуры нулевой толерантности к наркотикам. Особенно, это стало проблемой в больших городах… Ни для кого не секрет, что синтетические наркотики распространяются в каждом городе нашей страны. Об арестах торговцев наркотиками и потребителей мы знаем из СМИ", – отмечает депутат.

По озвученным мажилисменом данным, с января по ноябрь 2023 года в стране зарегистрировано 7 тысяч уголовных преступлений, связанных с наркотиками. Это на 10,1% больше, чем в предыдущем году.

"Это значительная цифра. А за последние пять лет количество изъятой синтетики увеличилось в 100 раз. Стоимость изъятых на "черном рынке" наркотиков превысила 20 миллиардов тенге. Это просто данные по тем, кого поймали. И сколько всего происходит за этим? Разве это не ужасно? Цифры показывают, что наркотики прижились в стране. Слишком страшный показатель!" – посетовал Турлыханов.

Если так будет продолжаться, как отмечает депутат, это может поставить под угрозу всю страну.

"Мы должны бороться с этим злом всем обществом. Сейчас во всех клубах и заведениях распространяются наркотики – как семиглавый дракон, у которого отрублена одна голова, а другие действуют.

Важно продумать новые подходы в деле борьбы с недугом. Надо, чтобы общественные, политические, творческие и спортивные организации и представители религиозных конфессий объединились и приняли меры против болезни общества.

В этом деле должны участвовать и журналисты, и блогеры с большим количеством подписчиков, и лидеры общественного мнения среди молодежи", – указал депутат.

Турлыханов также просит правительство подготовить долгосрочную системную программу на госуровне по мобилизации борьбы с наркотиками, с привлечением всех заинтересованных уполномоченных и местных исполнительных органов.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании коллегии МВД, потребовал усилить борьбу с распространением наркотиков в стране.

"Я несколько раз давал поручения по данному вопросу. Однако серьезных результатов нет. Доступность синтетических наркотиков и их стремительное распространение ведут к росту наркомании среди молодежи. Нужно широко разъяснять опасные последствия наркозависимости. Полиция должна активно бороться с производством, продажей и распространением наркотиков. Надо прекратить кампанейщину и работу только ради статистики", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, что в середине марта прошлого года правительство поддержало комплексный план борьбы с наркоманией и наркобизнесом в Казахстане на 2023-2025 годы.

Отмечалось, что, по мнению экспертов, фактическое количество наркозависимых в 5 раз превышает официальные данные. Тогда уже экс-глава МВД Марат Ахметжанов сообщал, что планируется внедрение системы скрининга среди школьников, что позволит объективно оценить уровень наркотизации общества, а также выявлять наркозависимых на ранней стадии, в особенности среди подростков.

Тогда же он назвал факторы, которые негативно влияют на ситуацию с наркотиками в Казахстане.

"Первое – это трафик афганского героина по "Северному маршруту" через страны Центральной Азии, Казахстан, Россию и далее – в Европу. Второе – сырьевая база каннабиса в южных регионах: Шуйская долина и Кызылординская область. И наиболее опасный фактор – распространение синтетических наркотиков", – отметил он.

Также Ахметжанов также сообщал, что в будущем планируется введение скрининга на наркотики среди школьников Казахстана. По его словам, это позволит объективно оценить уровень наркотизации общества, а также выявлять наркозависимых на ранней стадии, в особенности среди подростков.

Позже он указывал, что скрининг на наркотики предлагается ввести в рамках защиты детей. Он отметил, что есть очень много видов наркотиков, которые распространились в школах. При этом никакой уголовной и административной ответственности при нахождении наркотических средств в биоматериалах не будет. Но информация будет направлена родителям.

Также в начале июля прошлого года сообщалось, что правительство планирует выделить 53,1 млрд тенге на борьбу с наркоманией и наркобизнесом в Казахстане.