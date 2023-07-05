Более 53 млрд тенге выделит правительство Казахстана на борьбу с наркоманией и наркобизнесом

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Правительство утвердило комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом в РК до 2025 года, на реализацию которого выделят 53,1 млрд тенге, передает информационный ресурс премьер-министра.

В кабмине сообщили, что данный документ разработан во исполнение поручений, данных президентом в послании народу от 1 сентября 2022 года.

"Комплексный план разработан на основе анализа текущей наркоситуации с учетом первоочередных мер, необходимых для эффективной борьбы с наркоманией и наркобизнесом. При его разработке учтены особенности современной мировой наркополитики, в которой увеличивается доля новых форм психоактивных веществ, меняются способы производства, транспортировки и распространения наркотиков, а также активно внедряются достижения научно-технического прогресса (даркнет, мессенджеры, криптокошельки)", — говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что документ прошел широкое обсуждение в экспертной среде и на различных дискуссионных площадках. Одна из его главных целей — консолидировать усилия общества, гражданских институтов и всех органов государственной власти для повышения качества профилактики наркомании и снижения числа наркозависимых в целом.

"Согласно имеющимся данным, в стране все чаще выявляются случаи подпольного производства синтетических веществ. Остаются актуальными выявление опиатов, в том числе следующих транзитом из Афганистана по так называемому "Северному маршруту", оборот наркотиков каннабисной группы, а также "аптечная" наркомания.

Принятый план позволит реализовать комплекс мер по указанным направлениям. Как результат, до 2025 года планируется снизить латентность наркопотребителей, увеличить число несовершеннолетних лиц с длительной ремиссией от наркозависимости с 15% до 20%, а также охват наркопотребителей медико-социальной реабилитацией с 26% до 30%", — добавили в кабмине.

Также документом предусмотрено совершенствование законодательной и нормативной правовой базы, повышение эффективности противодействия новым вызовам и угрозам современного наркобизнеса, укрепление и расширение международного сотрудничества, снижение уровня наркотизации казахстанского общества.

В правительстве подчеркнули, что большое внимание уделено совершенствованию систем профилактики, лечения наркомании, реабилитации наркозависимых лиц, а также усилению межведомственного взаимодействия.

Предусмотрен комплекс мер по повышению материально-технического оснащения государственных органов, участвующих в противодействии наркомании и наркобизнесу. Это позволит своевременно реагировать на новые вызовы и угрозы.

Отмечается, что будет проведена модернизация и открытие лечебно-реабилитационных центров. Приняты меры по ликвидации подпольных нарколабораторий и плантаций в малопроходимых участках с применением авиатехники и беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, планом предусмотрено оснащение пограничных пунктов пропуска досмотровым оборудованием по обнаружению наркотиков, прекурсоров и оборудования для нарколабораторий.

"Вместе с тем будет укреплена материально-техническая база органов судебной экспертизы по ускоренному исследованию новых синтетических наркотиков, а также образцов крови и других биоматериалов, подлежащих отбору в рамках медосвидетельствования граждан.

На реализацию этих мероприятий комплексного плана предусмотрено выделение из бюджета 53,1 млрд тенге", — сообщили в правительстве.

Напомним, что в середине марта этого года правительство поддержало комплексный план борьбы с наркоманией и наркобизнесом в Казахстане на 2023-2025 годы.

Отмечалось, что, по мнению экспертов, фактическое количество наркозависимых в 5 раз превышает официальные данные. Тогда глава МВД сообщил, что планируется внедрение системы скрининга среди школьников, что позволит объективно оценить уровень наркотизации общества, а также выявлять наркозависимых на ранней стадии, в особенности среди подростков.

Тогда же глава МВД Марат Ахметжанов назвал факторы, которые негативно влияют на ситуацию с наркотиками в Казахстане.

"Первое, это трафик афганского героина по "Северному маршруту" через страны Центральной Азии, Казахстан, Россию и далее в Европу. Второе, сырьевая база каннабиса в южных регионах – Шуйская долина и Кызылординская область. И наиболее опасный фактор – распространение синтетических наркотиков", – отметил он.

Также он сообщил, что в будущем планируется введение скрининга на наркотики среди школьников Казахстана.

По его словам, это позволит объективно оценить уровень наркотизации общества, а также выявлять наркозависимых на ранней стадии, в особенности среди подростков.

Позже министр указал, что скрининг на наркотики предлагается ввести в рамках защиты детей. Он отметил, что есть очень много видов наркотиков, которые распространились в школах.

При этом глава МВД сказал, что никакой уголовной и административной ответственности при нахождении наркотических средств в биоматериалах не будет. Но, по его словам, информация будет направлена родителям.

В начале июня Марат Ахметжанов рассказал, как можно бороться с проблемой торговли наркотиков в увеселительных заведениях.

"Также нужна совместная работа по ночным клубам. В декабре за продажу наркотиков в ночном клубе задержан бармен. В марте за сбыт синтетики в ночном клубе был задержан официант.

Вообще здесь нужно рассмотреть вопрос приостановки деятельности таких заведений в случае неоднократности таких преступлений", – предложил министр.

Позже он ответил на слухи о намерении закрыть все увеселительные заведения в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2027608-bolee-53-mlrd-tenge-vydelit-pravitelstvo-na-borbu-s-narkomaniey-i-narkobiznesom/