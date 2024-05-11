Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Информацию об отставке главы Уральска Миржана Сатканова прокомментировали в акимате

Опубликовано:

Миржан Сатканов
Миржан Сатканов. Фото: акимат города Уральска

В СМИ появилась информация о том, что аким Уральска Миржан Сатканов якобы ушел в отставку по собственному желанию. Ее прокомментировали в городском акимате, передает "Уральская неделя".

Сообщение о том, что 47-летний Миржан Сатканов якобы покинул должность по собственному желанию, появилось в Сети.

Однако в пресс-службе акимата Уральска опровергли информацию и заявили о ее недостоверности.

"Другой источник в администрации города также не подтвердил уход Миржана Сатканова в отставку", - отмечает издание.

Напомним, 21 апреля под Уральском река Жайык (Урал) прорвала дамбу и начала затапливать дачные массивы. На место происшествия прибыли спасатели и начали эвакуацию граждан.

Позже в МЧС показали видео с места подтопления. Сообщалось, что в воздух был поднят вертолет. Работы велись и на плавсредствах. Для поиска людей запустили беспилотник.

22 апреля уровень воды в реке Жайык близ Уральска превысил критическую отметку. По официальным данным, в Западно-Казахстанской области затопленными оказались более 13 тыс. дачных домов.

25 апреля уровень воды в реке Жайык начал постепенно снижаться. Отмечалось, что пик паводка в Уральске пройден. В городе начали демонтировать берегоукрепительные дамбы и земляные защитные сооружения, которые возводили для защиты от талых вод.

При этом дачники на встрече с акимом Уральска срывались на крик и слезы. Их интересовало, когда им выплатят единоразовую помощь, а комиссия примет решение по возмещению ущерба за затопленные дома.

Миржан Сатканов был назначен акимом Уральска в апреле 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2098715-informaciyu-ob-otstavke-glavy-uralska-mirzhana-satkanova-prokommentirovali-v-akimate/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.