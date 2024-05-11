Информацию об отставке главы Уральска Миржана Сатканова прокомментировали в акимате

В СМИ появилась информация о том, что аким Уральска Миржан Сатканов якобы ушел в отставку по собственному желанию. Ее прокомментировали в городском акимате, передает "Уральская неделя".

Сообщение о том, что 47-летний Миржан Сатканов якобы покинул должность по собственному желанию, появилось в Сети.

Однако в пресс-службе акимата Уральска опровергли информацию и заявили о ее недостоверности.

"Другой источник в администрации города также не подтвердил уход Миржана Сатканова в отставку", - отмечает издание.

Напомним, 21 апреля под Уральском река Жайык (Урал) прорвала дамбу и начала затапливать дачные массивы. На место происшествия прибыли спасатели и начали эвакуацию граждан.

Позже в МЧС показали видео с места подтопления. Сообщалось, что в воздух был поднят вертолет. Работы велись и на плавсредствах. Для поиска людей запустили беспилотник.

22 апреля уровень воды в реке Жайык близ Уральска превысил критическую отметку. По официальным данным, в Западно-Казахстанской области затопленными оказались более 13 тыс. дачных домов.

25 апреля уровень воды в реке Жайык начал постепенно снижаться. Отмечалось, что пик паводка в Уральске пройден. В городе начали демонтировать берегоукрепительные дамбы и земляные защитные сооружения, которые возводили для защиты от талых вод.

При этом дачники на встрече с акимом Уральска срывались на крик и слезы. Их интересовало, когда им выплатят единоразовую помощь, а комиссия примет решение по возмещению ущерба за затопленные дома.

Миржан Сатканов был назначен акимом Уральска в апреле 2022 года.