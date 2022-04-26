Миржан Сатканов назначен акимом Уральска

Миржан Сатканов. Фото: instagram.com/uralskakimat

Миржан Сатканов назначен на должность акима Уральска. Его кандидатура была согласована с Администрацией президента РК и городским маслихатом. Об этом сообщается на официальной странице городского акимата в Instagram.

Сатканов Миржан Мунайдарович родился в 1977 году в Западно-Казахстанской области. Образование высшее, окончил университет имени Докуз Ейлюл в Турции по специальности "финансы".

Трудовую деятельность начал в 2000 году ведущим специалистом уральского городского отдела финансов.

В разные годы работал:

- главным специалистом, руководителем отдела и заместителем руководителя департамента поддержки и развития предпринимательства ЗКО;

- заместителем руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО, руководителем управления;

- руководителем управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО;

- заместителем акима ЗКО.

До настоящего назначения занимал пост акима Бурлинского района.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1966839-mirzhan-satkanov-naznachen-akimom-uralska/