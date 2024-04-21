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"Для поиска людей поднят вертолет и запущен дрон": кадры с места наводнения под Уральском

Опубликовано:

Спасение людей
Спасение людей. Фото: t.me/qr_tjm

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям показали кадры с места подтопления под Уральском, где сегодня река Жайык прорвала дамбу и начала переливаться, передает NUR.KZ.

Судя по снимкам, опубликованным в Телеграм-канале МЧС, вода заполонила улицы дачного массива, дома практически наполовину уходят под воду.

"В районе дачных массивов Космос и Комарова, что расположены вблизи города Уральск, проходит экстренная эвакуация местных жителей, которые ранее отказались покидать свои дома.

К этому часу спасатели сняли с крыш домов 4 местных жителей. Специальная операция по эвакуации граждан из водного плена проходит под координацией министра по ЧС Чингиса Аринова.

В воздух был поднят вертолет. Работы ведут на плавсредствах. Для поиска людей запущен беспилотный летательный аппарат", – сообщили в МЧС.

Спасение людей
Спасение людей. Фото: t.me/qr_tjm

Как ранее сообщил начальник УЧС Уральска Амангельды Ешмуханов, меры по эвакуации людей были приняты заблаговременно. Однако отмечается, что среди местных жителей есть и те, кто добровольно отказался покидать свои дома.

Напомним, сегодня река Жайык прорвала дамбу и начала затапливать дачные массивы под Уральском. На место прорыва насыпной дамбы прибыли спасатели.

19 апреля сообщалось, что уровень воды в реке Жайык в Уральске достиг 8 метров 5 см. Опасный уровень воды - 8,5 метра. Как собщили тогда в акимате ЗКО, ыода, идущая из Оренбургской области России, проходит через реку Жайык и направляется в Каспий. В связи с этим существует угроза подтопления более 80 населенных пунктов четырех районов вдоль реки и микрорайонов Уральска, рассказал представитель акимата.

Несколько дней назад специалисты "Казгидромета" сообщали, что пик паводка в Уральске ожидают с 22 по 24 апреля. Специалисты прогнозировали поднятие воды в реке Урал до 10 метров, тогда как опасный уровень здесь – 8,5 метров.

15 апреля аким Уральска Миржан Сатканов предупреждал о приближающейся второй волне паводков и призывал жителей некоторых районов к эвакуации.

2 апреля в Западно-Казахстанской области объявили режим ЧС из-за паводков. Перед этим, в конце марта, режим чрезвычайной ситуации был объявлен в Уральске.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2088503-dlya-poiska-lyudey-podnyat-vertolet-i-zapuschen-dron-kadry-s-mesta-navodneniya-pod-uralskom-pokazali-v-mchs/

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