"Останемся бездомными?": дачники срывались на крик и слезы на встрече с акимом Уральска (видео)

Жители дачных массивов Уральска спросили у акима города, когда им выплатят единоразовую помощь, а комиссия примет решение по возмещению ущерба за затопленные дома, передает "Уральская неделя".

В городском акимате на встречу с главой города собрались жители дачных массивов "Умиткер", "Ягодка", "Нурлы жол", "Стеновик", Первый, Второй и Третий дачные, "Речник" и "Венера".

Многие женщины пришли на собрание с грудными детьми на руках. Люди прямо заявляли акиму Уральска, что устали от неопределенности.

Многие, рассказывая свои истории строительства домов в кредит и описывая свое состояние от потери жилья, срывались на крик и слезы. Аким города Миржан Сатканов в ответ просил их сдерживать эмоции.

Глава города пояснил, что акимат принял около 7 тыс. заявлений на компенсацию ущерба от дачников, чьи дома затопило водой. Он подчеркнул, что помощь государство будет оказывать людям согласно правилам возмещения, которые еще находятся на утверждении в правительстве.

Прежде всего, затопленные дома осмотрит комиссия, потом по ним будут сделаны техзаключения и проведена оценка ущерба. Если у человека затоплено единственное жилье, акимат города будет рассматривать варианты предоставления ему нового жилья.

Если же у заявителя есть другое жилье, оформленное на его имя, в городе или в Западно-Казахстанской области, то компенсировать ущерб от потери имущества во время паводка государство не будет.

Аким Уральска Миржан Сатканов. Кадр из видео: uralskweek.kz

"Мы сейчас находимся в эвакопункте. Но нам сказали, чтобы мы выселялись, потому что наш дом в товариществе "Речник" не ушел под воду. У меня маленькие дети. Жить в нашем доме невозможно. Там весь двор и туалет залиты водой, пройти невозможно. Что теперь мне делать? Ходят слухи, что нам 100 МРП не дадут, потому что вода полностью дом не затопила", - поделилась своей историей одна из пришедших на встречу жительниц дачного массива с маленьким ребенком на руках.

Миржан Сатканов пояснил, что товарищества "Речник" и "Венера" не ушли под воду, поэтому в эти массивы дачники могут возвращаться - им подключили свет и газ.

Аким города ответил, что, если дом подтопила грунтовая вода, то комиссия обязательно будет рассматривать заявление дачников и решать, дадут ли семье единоразовую помощь в 100 МРП. Он заявил, что, если грунтовая вода никак не уходит из дома и двора, то дачникам можно еще на какое-то время остаться в эвакопункте.

"На одном участке родственники строят сразу по 2-3 дома. Но владелец участка по документам один. Если государство сейчас предоставит новое жилье владельцу участка, то куда денутся еще две семьи - останутся на улице?" - задал свой вопрос акиму города пожилой мужчина-дачник.

Миржан Сатканов объяснил, что новые правила того, как будет идти возмещение ущерба дачникам, кто потерял единственное жилье, еще не утверждены. И он не готов прямо сейчас ответить на вопрос о том, получат ли все три семьи, построившие три дома на одном участке, равноценную компенсацию.

Глава города предложил дачникам составить пофамильные списки тех, у кого дома сейчас залиты водой по окна и под самую крышу.

"Зачем нам нужно ждать комиссию, если наши дома затоплены по самую крышу?! Неужели и так не видно, что они не пригодны для жилья, что там всю мебель и технику теперь нужно выбрасывать?!" - возмутилась одна из жительниц дачных массивов.

"Комиссия будет ездить по дачам, смотреть. Какой смысл в этих поездках, если дома стоят по крыши в воде, они потонули? Зачем тянуть с этими выездами и ждать, когда спадет вода? Мы все сейчас живем в подвешенном состоянии - в эвакопунктах, у родственников, по квартирам. Ждем, можете вы нам восстановить жилье или нет. Лето короткое. Наступит 1 сентября, нам нужно будет одевать-обувать детей в школу. Откуда они пойдут в школу? Где будет их дом?

Сейчас мы в подвешенном состоянии: останемся бездомными или вы нам поможете? Никто четких ответов нам не дает. Мы в таком настроении и работать не можем, свои семьи обеспечивать. Я свой дом на Второй дачной строил 7 лет, будучи инвалидом. 17 марта в прошлом году заехал в свой дом, получил документы, как положено. В эвакопунктах жить бесконечно мы не можем. Решите вопрос с жильем. Сроки уже горят", - резко выступил один из дачников.

В этот момент люди захлопали выступающему.

"Точно, только "кормите завтраками". Ничего не решаете!" - послышались одобрительные возгласы из зала.

Дачники с возмущением высказывались, что 8-12 апреля подали документы на единоразовую материальную помощь от государства в размере 100 МРП. Но пока так и не дождались обещанных им денег на покупку самых элементарных необходимых вещей, которые не успели спасти из затопленных домов.

"Последняя выплата единоразовой помощи была неделю назад. Сейчас мы отрабатываем 700 заявлений, по которым люди получат деньги сегодня-завтра. Наша комиссия ездит по затопленным дачным массивам и осматривает дачи, где это возможно. Я сам заинтересован в том, чтобы все люди, чьи дома ушли под воду, получили единоразовую помощь. Ребята работают без отдыха, днем и ночью, проверяют информацию, начисляют выплаты. Всем нам - терпения!" - ответил аким города Миржан Сатканов.

"Дачный дом, который мы построили в 2011 году, оформили на имя свекрови. Она живет в поселке, и у нее есть свой дом. Дом строили в кредит, всю мебель покупали в кредит. До сих пор платим по ним. У нас с мужем трое детей. Уже 10 лет стою в очереди на коммунальное жилье как госслужащая, но моя очередь никак не подходит. Наш дом сейчас затопило. Дадут ли нам новое жилье, если по документам хозяйка - мама мужа?" - спросила жительница дачного массива.

Специалисты акимата пояснили, что комиссия будет рассматривать каждое заявление индивидуально - семья должна будет доказать, что именно они на протяжении более 10 лет оплачивали все счета за коммунальные услуги и брали кредиты на строительство дома на свое имя.

В завершение Миржан Сатканов пообещал организовать до конца недели встречу, когда будут утверждены правила оказания помощи пострадавшим от паводка жителям дачных массивов, и ответить на все вопросы, волнующие дачников.

Напомним, 21 апреля под Уральском река Жайык (Урал) прорвала дамбу и начала затапливать дачные массивы. На место происшествия прибыли спасатели и начали эвакуацию граждан.

Позже в МЧС показали видео с места подтопления. Сообщалось, что в воздух был поднят вертолет. Работы велись и на плавсредствах. Для поиска людей запустили беспилотник.

22 апреля уровень воды в реке Жайык близ Уральска превысил критическую отметку. По официальным данным, в Западно-Казахстанской области затопленными оказались более 13 тыс. дачных домов.

25 апреля уровень воды в реке Жайык на западе Казахстана начал постепенно снижаться. Сообщалось, что пик паводка в Уральске пройден. В городе начали демонтировать берегоукрепительные дамбы и земляные защитные сооружения, которые возводили для защиты от талых вод.