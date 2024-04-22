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"Первый раз так": уровень реки возле Уральска превысил критическую отметку

Опубликовано:

Паводки
Паводки. Кадр из видео: МЧС РК

Уровень воды в реке Урал возле Уральска превысил критическую отметку, пригород уже заливает. Обстановка в городе сложная, но, как заверяют власти, контролируемая, передает сайт телеканала КТК.

По последним данным, вода в реке достигла отметки 863 сантиметра, при том что критический уровень для Урала составляет 850 сантиметров. Окрестности города, где расположены садовые общества, уже ушли под воду.

Из-за прорыва дамбы в считанные часы по крыши затопило более 300 домов.

"Да, быстро, момент! За час, наверное. Сперва другие дачи топило, потом в 3 часа я своих кур забрал. Обратно приехал через два часа – уже затопило полностью. Так не топило. Но в прошлом году топило – но снег, вода весной. А так не топило. Первый раз так Урал поднялся, как мы здесь живем. Четыре года я здесь уже живу, первый раз так Урал поднялся!" – рассказывает местный житель Замир Бахашев.

Сейчас, по официальным данным, в области затоплено больше 13 тысяч дачных домов. Для многих это единственное жилье. Те, кому некуда идти, продолжают пережидать стихию в эвакопунктах.

На сегодня в эвакопунктах проживают – в 14 эвакопунктах – 2363 человека. 90% составляет городское население, дачники", – рассказал заместитель акима ЗКО Калияр Айтмухамбетов.

По прогнозам, в ближайшее время уровень воды в Урале будет расти.

За последние сутки уровень поднялся на 10 сантиметров. Еще повышение уровня воды в городе еще будет наблюдаться в течение одного-двух дней. И потом дойдет до своего пика. И потом постепенно будет снижаться", – сообщил директор филиала РГП "Казгидромет" по ЗКО Тлеген Шапанов.

В борьбе с паводком в регионе задействовано больше 10 тысяч человек. И сегодня в область дополнительно прибыли спасатели из других регионов страны.

Источник: КТК

Сегодня утром сообщалось, что уровень воды реки Жайык на западе Казахстана превысил критический уровень.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2089277-uroven-reki-vozle-uralska-prevysil-kriticheskuyu-otmetku/

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