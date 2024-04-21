Река Жайык прорвала дамбу и начала переливаться: вода вновь подошла к Уральску (видео)

Река Жайык начала затапливать дачные массивы под Уральском. На место прорыва насыпной дамбы прибыли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщили в МЧС, в эти минуты из-за поднятия уровня воды в реке Жайык происходит перелив через земляной вал. Вода заполняет территории дачных массивов вблизи города Уральск.

"На место прорыва насыпной дамбы прибыли спасатели ДЧС ЗКО, Кызылординской области, города Астаны и военнослужащие войсковой части 28237 МЧС. Меры по эвакуации людей прошли заблаговременно. Однако среди местных жителей есть и те, кто добровольно отказался покидать свои дома. На месте работают сотрудники местной полиции", - говорится в Телеграм-канале МЧС.

Напомним, 19 апреля сообщалось, что уровень воды в реке Жайык в Уральске достиг 8 метров 5 см. Опасный уровень воды - 8,5 метра. Как собщили тогда в акимате ЗКО, ыода, идущая из Оренбургской области России, проходит через реку Жайык и направляется в Каспий. В связи с этим существует угроза подтопления более 80 населенных пунктов четырех районов вдоль реки и микрорайонов Уральска, рассказал представитель акимата.

Несколько дней назад специалисты "Казгидромета" сообщали, что пик паводка в Уральске ожидают с 22 по 24 апреля. Специалисты прогнозировали поднятие воды в реке Урал до 10 метров, тогда как опасный уровень здесь – 8,5 метров.

15 апреля аким Уральска Миржан Сатканов предупреждал о приближающейся второй волне паводков и призывал жителей некоторых районов к эвакуации.

2 апреля в Западно-Казахстанской области объявили режим ЧС из-за паводков. Перед этим, в конце марта, режим чрезвычайной ситуации был объявлен в Уральске.