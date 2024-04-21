Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Река Жайык прорвала дамбу и начала переливаться: вода вновь подошла к Уральску (видео)

Опубликовано:

Река затапливает дачный массив
Вода затапливает дачный массив. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

Река Жайык начала затапливать дачные массивы под Уральском. На место прорыва насыпной дамбы прибыли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщили в МЧС, в эти минуты из-за поднятия уровня воды в реке Жайык происходит перелив через земляной вал. Вода заполняет территории дачных массивов вблизи города Уральск.

"На место прорыва насыпной дамбы прибыли спасатели ДЧС ЗКО, Кызылординской области, города Астаны и военнослужащие войсковой части 28237 МЧС. Меры по эвакуации людей прошли заблаговременно. Однако среди местных жителей есть и те, кто добровольно отказался покидать свои дома. На месте работают сотрудники местной полиции", - говорится в Телеграм-канале МЧС.

Напомним, 19 апреля сообщалось, что уровень воды в реке Жайык в Уральске достиг 8 метров 5 см. Опасный уровень воды - 8,5 метра. Как собщили тогда в акимате ЗКО, ыода, идущая из Оренбургской области России, проходит через реку Жайык и направляется в Каспий. В связи с этим существует угроза подтопления более 80 населенных пунктов четырех районов вдоль реки и микрорайонов Уральска, рассказал представитель акимата.

Несколько дней назад специалисты "Казгидромета" сообщали, что пик паводка в Уральске ожидают с 22 по 24 апреля. Специалисты прогнозировали поднятие воды в реке Урал до 10 метров, тогда как опасный уровень здесь – 8,5 метров.

15 апреля аким Уральска Миржан Сатканов предупреждал о приближающейся второй волне паводков и призывал жителей некоторых районов к эвакуации.

2 апреля в Западно-Казахстанской области объявили режим ЧС из-за паводков. Перед этим, в конце марта, режим чрезвычайной ситуации был объявлен в Уральске.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2088470-reka-zhayyk-prorvala-dambu-i-nachala-perelivatsya-voda-vnov-podoshla-k-uralsku-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.