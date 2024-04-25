Уровень воды в реке Урал начал снижаться

Уровень воды в реке Урал (Жайык) на западе Казахстан начал постепенно снижаться. За прошедшие сутки в ЗКО не зарегистрировали случаи подтопления домов, передает сайт телеканала КТК.

В Уральске и районах Западно-Казахстанской области, где вода еще стоит, полиция и спасатели продолжают осматривать территории и искать оставшихся жителей. Вокруг самого Уральска возводят защитные валы и плотины.

Помимо этого, противопаводковые мероприятия сейчас ведут в Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.

В свои дома вернулось уже больше 30 тысяч человек. Но есть и те, кто до сих пор живет в эвакопунктах - их больше 8,5 тысяч, из них 3718 – это дети.

На сегодня в затопленных районах откачали уже более 11,5 миллионов кубометров талой воды, сообщили в МЧС. Для защиты домов уложено более 5,5 миллионов мешков с песком и 1,5 миллиона тонн инертного материала.

"На телефоны горячей линии поступило 2205 звонков. Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано свыше 32 тысяч человек, 4 тысячи единиц техники, 773 водооткачивающих средства, 294 плавательных средства и 13 воздушных судов", - проинформировали о ситуации в МЧС.

Источник: КТК

Напомним, 21 апреля под Уральском река Жайык прорвала дамбу и начала затапливать дачные массивы. На место прорыва прибыли спасатели и начали эвакуацию граждан.

Позже в МЧС показали кадры с места подтопления. Сообщалось, что в воздух был поднят вертолет. Работы велись и на плавсредствах. Для поиска людей запустили беспилотник.

В начале недели сообщалось, что уровень воды в реке Жайык (Урал) близ Уральска превысил критическую отметку, пригород начало заливать паводковыми водами.

По официальным данным, в области затопленными оказались более 13 тыс. дачных домов.

Во вторник в ДЧС ЗКО сообщили, что в Уральске принудительно эвакуировали свыше 60 жителей затопленного дачного общества.

Специалисты "Казгидромета" прогнозировали, что пик паводка в Уральске наступит в период с 22 по 24 апреля.