Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Операцию по спасению тонущих лошадей провели в затопленной ЗКО (видео)

Опубликовано:

Спасение тонущих лошадей
Спасение тонущих лошадей. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

В Западно-Казахстанской области обстановка сложная - продолжаются противопаводковые мероприятия. В МЧС показали, как спасают тонущих лошадей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В селе Бударин Акжайыкского района Западно-Казахстанской области спасатели Туркестанской области пришли на помощь тонущим в паводковых водах лошадям и вытащили животных на сушу, в безопасное место", — говорится в сообщении МЧС, опубликованном в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что сохраняется сложная обстановка и в ЗКО отправляют военных и спасателей из других регионов.

Напомним, в воскресенье, 21 апреля, под Уральском река Жайык (Урал) прорвала дамбу и начала затапливать дачные массивы. На место прорыва насыпной дамбы прибыли спасатели и начали эвакуацию граждан.

Позже в МЧС показали кадры с места подтопления. Сообщалось, что в воздух был поднят вертолет. Работы велись и на плавсредствах. Для поиска людей запустили беспилотник.

Накануне стало известно, что уровень воды реки Жайык превысил критический уровень, но опасности для Уральска нет.

По официальным данным, на сегодняшний день в Западно-Казахстанской области затоплено более 13 тыс. дачных домиков, а в эвакопунктах проживают 2363 человека. В "Казгидромете" сообщали, что уровень воды в Жайыке будет расти еще несколько дней и лишь потом пойдет на спад.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2089355-operatsiyu-po-spaseniyu-tonuschih-loshadey-proveli-v-zko-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.