Операцию по спасению тонущих лошадей провели в затопленной ЗКО (видео)
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В Западно-Казахстанской области обстановка сложная - продолжаются противопаводковые мероприятия. В МЧС показали, как спасают тонущих лошадей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В селе Бударин Акжайыкского района Западно-Казахстанской области спасатели Туркестанской области пришли на помощь тонущим в паводковых водах лошадям и вытащили животных на сушу, в безопасное место", — говорится в сообщении МЧС, опубликованном в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что сохраняется сложная обстановка и в ЗКО отправляют военных и спасателей из других регионов.
Напомним, в воскресенье, 21 апреля, под Уральском река Жайык (Урал) прорвала дамбу и начала затапливать дачные массивы. На место прорыва насыпной дамбы прибыли спасатели и начали эвакуацию граждан.
Позже в МЧС показали кадры с места подтопления. Сообщалось, что в воздух был поднят вертолет. Работы велись и на плавсредствах. Для поиска людей запустили беспилотник.
Накануне стало известно, что уровень воды реки Жайык превысил критический уровень, но опасности для Уральска нет.
По официальным данным, на сегодняшний день в Западно-Казахстанской области затоплено более 13 тыс. дачных домиков, а в эвакопунктах проживают 2363 человека. В "Казгидромете" сообщали, что уровень воды в Жайыке будет расти еще несколько дней и лишь потом пойдет на спад.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2089355-operatsiyu-po-spaseniyu-tonuschih-loshadey-proveli-v-zko-video/