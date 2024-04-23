Операцию по спасению тонущих лошадей провели в затопленной ЗКО (видео)

В Западно-Казахстанской области обстановка сложная - продолжаются противопаводковые мероприятия. В МЧС показали, как спасают тонущих лошадей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В селе Бударин Акжайыкского района Западно-Казахстанской области спасатели Туркестанской области пришли на помощь тонущим в паводковых водах лошадям и вытащили животных на сушу, в безопасное место", — говорится в сообщении МЧС, опубликованном в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что сохраняется сложная обстановка и в ЗКО отправляют военных и спасателей из других регионов.

Напомним, в воскресенье, 21 апреля, под Уральском река Жайык (Урал) прорвала дамбу и начала затапливать дачные массивы. На место прорыва насыпной дамбы прибыли спасатели и начали эвакуацию граждан.

Позже в МЧС показали кадры с места подтопления. Сообщалось, что в воздух был поднят вертолет. Работы велись и на плавсредствах. Для поиска людей запустили беспилотник.

Накануне стало известно, что уровень воды реки Жайык превысил критический уровень, но опасности для Уральска нет.

По официальным данным, на сегодняшний день в Западно-Казахстанской области затоплено более 13 тыс. дачных домиков, а в эвакопунктах проживают 2363 человека. В "Казгидромете" сообщали, что уровень воды в Жайыке будет расти еще несколько дней и лишь потом пойдет на спад.