Информацию о ядохимикатах в талой воде в ВКО прокомментировали экологи

В Сети появилась информация, что в селе Маралды в Восточно-Казахстанской области талые воды заражены опасными химикатами. Специалисты опровергли эти данные, передает телеканал "Астана".

В ВКО продолжает интенсивно таять снег на северных склонах гор. Специалисты круглосуточно следят за уровнем воды в реках и в Бухтарминском водохранилище. Гидротехнические сооружения работают в штатном режиме.

На фоне паводков в Сети стала распространяться информация, что талые воды, в частности в селе Маралды, содержат опасные стоки из фабрики.

Экологи, комментируя информацию, заявили, что фабрика находится на стадии строительства, и никаких производственных процессов там нет.

"Это фейковое видео однозначно, потому что ни одного килограмма или грамма никаких цианидов и других ядохимикатов, прекурсоров - ничего там нет. Там еще на стадии строительства.

Мы постоянно присутствуем на всех слушаниях, на всех совещаниях по Маралды. И мы знаем, что там нет никаких ядохимикатов", - сообщил и.о. руководителя департамента экологии по ВКО Мамай Бутабаев.