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Информацию о ядохимикатах в талой воде в ВКО прокомментировали экологи

Опубликовано:

Талая вода возле домов
Талая вода. Иллюстративное фото: МЧС РК

В Сети появилась информация, что в селе Маралды в Восточно-Казахстанской области талые воды заражены опасными химикатами. Специалисты опровергли эти данные, передает телеканал "Астана".

В ВКО продолжает интенсивно таять снег на северных склонах гор. Специалисты круглосуточно следят за уровнем воды в реках и в Бухтарминском водохранилище. Гидротехнические сооружения работают в штатном режиме.

На фоне паводков в Сети стала распространяться информация, что талые воды, в частности в селе Маралды, содержат опасные стоки из фабрики.

Экологи, комментируя информацию, заявили, что фабрика находится на стадии строительства, и никаких производственных процессов там нет.

"Это фейковое видео однозначно, потому что ни одного килограмма или грамма никаких цианидов и других ядохимикатов, прекурсоров - ничего там нет. Там еще на стадии строительства.

Мы постоянно присутствуем на всех слушаниях, на всех совещаниях по Маралды. И мы знаем, что там нет никаких ядохимикатов", - сообщил и.о. руководителя департамента экологии по ВКО Мамай Бутабаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2089361-informatsiyu-o-yadohimikatah-v-taloy-vode-v-vko-prokommentirovali-ekologi/

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